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Herkesin Tekte Tanıyacağı Kahve İçmeye Bayılan O Öğretmene İçerik Üreticisinden Parodi

Herkesin Tekte Tanıyacağı Kahve İçmeye Bayılan O Öğretmene İçerik Üreticisinden Parodi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.02.2025 - 08:58

İçerik Devam Ediyor

Her meslekte birbirlerine benzer davranışları olan insanlar olabiliyor. Yusuf Varol adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç de öğretmenlere dair parodi videosu çekti. Bu öğretmen tiplememiz kahve içmeye bayılan o öğretmenlerden biriydi. Gelin detaylara geçelim.

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İçerik üreticisi rolü öylesine iyi oynamıştı ki video bizi öğrencilik yıllarımıza götürdü.

İçerik üreticisi rolü öylesine iyi oynamıştı ki video bizi öğrencilik yıllarımıza götürdü.

Yetenekli genç, beğenileri toplarken kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.

Yetenekli genç, beğenileri toplarken kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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