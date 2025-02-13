İlk Maaşıyla Pazardan Alışveriş Yapan Gencin Buruk Sevinci: “Eskiden Bunları Babam Alırdı”

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Eskiden evin alışverişini babasının yaptığını artık ancak işin başa düştüğünü anlatmıştı.
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“Memur olduğum için marketten alamadım pazardan alabildim” sözleriyle burukluğunu da dile getirse de mutluluğu gözlerinden okunuyordu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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