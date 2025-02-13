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İlk Maaşıyla Pazardan Alışveriş Yapan Gencin Buruk Sevinci: “Eskiden Bunları Babam Alırdı”

İlk Maaşıyla Pazardan Alışveriş Yapan Gencin Buruk Sevinci: “Eskiden Bunları Babam Alırdı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.02.2025 - 13:42

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@sadikmercan807 adlı TikTok hesabından içerikler üreten 21 yaşındaki genç, bir paylaşımıyla öne çıktı. Memur olarak ataması yeni gerçekleşen genç, artık kendi ayakları üzerinde duruyordu. Kendiyle gurur duyan genç, ilk maaşıyla evine meyve-sebze alışverişi yapmıştı.

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Eskiden evin alışverişini babasının yaptığını artık ancak işin başa düştüğünü anlatmıştı.

Eskiden evin alışverişini babasının yaptığını artık ancak işin başa düştüğünü anlatmıştı.

“Memur olduğum için marketten alamadım pazardan alabildim” sözleriyle burukluğunu da dile getirse de mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

“Memur olduğum için marketten alamadım pazardan alabildim” sözleriyle burukluğunu da dile getirse de mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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