Bir İçerik Üreticisi İskoçya’da Kaldığı Otelde Yangın Çıkmasıyla Alınan Tedbirleri Türkiye ile Kıyasladı

@mimarintersi adlı Instagram hesabından içerikler üreten aynı zamanda mimar olan Mine Kavasoğulları, İskoçya’da kaldığı bir otelde yangın çıkınca yaşananları paylaştı. Bir mimar olarak ve Grand Kartal Otel’de yaşananlar sebebiyle odasına yerleşmesiyle ilk işi olası bir tehlike durumunda nereden kaçacağına bakmak olmuştu. Sabah 07.40 sularında yangın alarmıyla birlikte otelin tahliyesi gerçekleşmişti.