Bir İçerik Üreticisi İskoçya’da Kaldığı Otelde Yangın Çıkmasıyla Alınan Tedbirleri Türkiye ile Kıyasladı

@mimarintersi adlı Instagram hesabından içerikler üreten aynı zamanda mimar olan Mine Kavasoğulları, İskoçya’da kaldığı bir otelde yangın çıkınca yaşananları paylaştı. Bir mimar olarak ve Grand Kartal Otel’de yaşananlar sebebiyle odasına yerleşmesiyle ilk işi olası bir tehlike durumunda nereden kaçacağına bakmak olmuştu. Sabah 07.40 sularında yangın alarmıyla birlikte otelin tahliyesi gerçekleşmişti.
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Mine Kavasoğulları o anlarda tüm önlemlerin alındığı ve kimseye zarar gelmeden herkesin aşağıya inebildiğini, ekiplerin de kısa sürede olay yerine geldiğini aktarmıştı.
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Ancak Grand Kartal Otel’de yaşananlar sebebiyle tetiklenmişti ve bir noktadan sonra aynı önlemlerin ülkemizde de alınabileceği gerçeğiyle yüzleşip gözyaşlarını tutamamıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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