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Yol Kenarında Korkuyla Yardım Eli Bekleyen Masum Köpeği Kurtaran Hayvansever İçimizi Isıttı

Yol Kenarında Korkuyla Yardım Eli Bekleyen Masum Köpeği Kurtaran Hayvansever İçimizi Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.02.2025 - 09:26

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@kcpusat34 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir hayvansever, yol kenarında bulduğu bir köpeği kurtardığı anları paylaştı. Bazen patili dostlarımız kendilerine yetemediği anlar yaşayabiliyor. Böyle durumlarda yapmamız gereken ise onlara yardım etmek. Rıdvan Pusat Çekeryürekli adlı vatandaş da çaresiz köpeğe sırtını dönüp gitmek yerine kurtarıcısı olmayı seçmişti.

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Diğer köpekler tarafından kovalanınca ne yapacağını bilemeyip yol kenarında kalakalan köpek hızla giden araçların arasında canına zarar gelmediği için şanslıydı.

Diğer köpekler tarafından kovalanınca ne yapacağını bilemeyip yol kenarında kalakalan köpek hızla giden araçların arasında canına zarar gelmediği için şanslıydı.

Asıl şansı ise Rıdvan adlı hayvanseverle karşılaşmasıydı. Köpeği kurtarıp güvenli bir alana aldığını söyleyen hayvansever iyi dilek ve duaları toplamıştı.

Asıl şansı ise Rıdvan adlı hayvanseverle karşılaşmasıydı. Köpeği kurtarıp güvenli bir alana aldığını söyleyen hayvansever iyi dilek ve duaları toplamıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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