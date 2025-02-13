Yol Kenarında Korkuyla Yardım Eli Bekleyen Masum Köpeği Kurtaran Hayvansever İçimizi Isıttı

@kcpusat34 adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir hayvansever, yol kenarında bulduğu bir köpeği kurtardığı anları paylaştı. Bazen patili dostlarımız kendilerine yetemediği anlar yaşayabiliyor. Böyle durumlarda yapmamız gereken ise onlara yardım etmek. Rıdvan Pusat Çekeryürekli adlı vatandaş da çaresiz köpeğe sırtını dönüp gitmek yerine kurtarıcısı olmayı seçmişti.