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“Günümüzdeki Erkekler”i Taklit Ederek Beğenileri Toplayan İçerik Üreticisi

“Günümüzdeki Erkekler”i Taklit Ederek Beğenileri Toplayan İçerik Üreticisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 15:40

İçerik Devam Ediyor

Sizler de artık ilişkilerdeki dengelerde bir değişiklik olduğunu farkındasınızdır. Genellemek doğru olmasa da birçok kişi kadın ile erkeğin ilişkilerdeki rollerinin değiştiğini dile getiriyor. @emrekosegram adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç de bu konuya dair bir parodi videosu çekti.

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Eskiden kadınların gösterdiği davranışları artık erkeklerin gösterdiğini anlatmak istemişti.

Eskiden kadınların gösterdiği davranışları artık erkeklerin gösterdiğini anlatmak istemişti.

Video kısa sürede beğenilerle buluştu. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Video kısa sürede beğenilerle buluştu. Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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