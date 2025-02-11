“Günümüzdeki Erkekler”i Taklit Ederek Beğenileri Toplayan İçerik Üreticisi

Sizler de artık ilişkilerdeki dengelerde bir değişiklik olduğunu farkındasınızdır. Genellemek doğru olmasa da birçok kişi kadın ile erkeğin ilişkilerdeki rollerinin değiştiğini dile getiriyor. @emrekosegram adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç de bu konuya dair bir parodi videosu çekti.