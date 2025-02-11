“Evde Kedi İstemem” Diyen Babanın 3 Gün İçerisindeki Değişimi Şaşırtmadı

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@zeynepozddemir adlı TikTok kullanıcısı sahiplendikleri yavru kediye karşı babasının ilk tepkisini ve son tepkisini paylaştı.
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Her baba gibi “Evde kedi istemiyorum” diyen adamın sonrasında yavru kediyi bağrına bastığı anlar gülümsetti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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