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“Evde Kedi İstemem” Diyen Babanın 3 Gün İçerisindeki Değişimi Şaşırtmadı

“Evde Kedi İstemem” Diyen Babanın 3 Gün İçerisindeki Değişimi Şaşırtmadı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 13:57

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Bazen ebeveynlerimiz evde kedi ya da köpek bakmak istemeyebiliyor. Sebebi ise hayvan sevmekten ziyade sorumluluğunu almaktan çekinmek olabiliyor. Ancak her seferinde evin çocuklarının bir şekilde o kedi ya da köpeği eve soktuğunu görüyoruz. Şimdi yine benzeri bir olayla karşınızdayız.

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@zeynepozddemir adlı TikTok kullanıcısı sahiplendikleri yavru kediye karşı babasının ilk tepkisini ve son tepkisini paylaştı.

@zeynepozddemir adlı TikTok kullanıcısı sahiplendikleri yavru kediye karşı babasının ilk tepkisini ve son tepkisini paylaştı.

Her baba gibi “Evde kedi istemiyorum” diyen adamın sonrasında yavru kediyi bağrına bastığı anlar gülümsetti.

Her baba gibi “Evde kedi istemiyorum” diyen adamın sonrasında yavru kediyi bağrına bastığı anlar gülümsetti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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