“Evde Kedi İstemem” Diyen Babanın 3 Gün İçerisindeki Değişimi Şaşırtmadı

Bazen ebeveynlerimiz evde kedi ya da köpek bakmak istemeyebiliyor. Sebebi ise hayvan sevmekten ziyade sorumluluğunu almaktan çekinmek olabiliyor. Ancak her seferinde evin çocuklarının bir şekilde o kedi ya da köpeği eve soktuğunu görüyoruz. Şimdi yine benzeri bir olayla karşınızdayız.