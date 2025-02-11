Tüm Torunlar Toplanıp Sürpriz Yapınca Dünyalar Anneannelerinin Oldu!

Anneannelerimiz, babaannelerimiz ve dedelerimiz torun tombalağa karışınca bambaşka bir duygusallığa erişebiliyor. Bazen hayattan tek istekleri onları görmek ve doyasıya vakit geçirmek oluyor. Şimdiyse tüm torunlar olarak toplanıp anneannelerine sürpriz yapmaya giden gençlerin paylaşımıyla karşınızdayız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
@username.x046 adlı TikTok hesabından paylaşılan video bizleri de duygulandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anneanneleri kapıyı açınca yaşadığı sevinç gözlerinden okunuyordu.
İşte detaylar 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın