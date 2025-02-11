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Tüm Torunlar Toplanıp Sürpriz Yapınca Dünyalar Anneannelerinin Oldu!

Tüm Torunlar Toplanıp Sürpriz Yapınca Dünyalar Anneannelerinin Oldu!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 12:22

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Anneannelerimiz, babaannelerimiz ve dedelerimiz torun tombalağa karışınca bambaşka bir duygusallığa erişebiliyor. Bazen hayattan tek istekleri onları görmek ve doyasıya vakit geçirmek oluyor. Şimdiyse tüm torunlar olarak toplanıp anneannelerine sürpriz yapmaya giden gençlerin paylaşımıyla karşınızdayız.

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@username.x046 adlı TikTok hesabından paylaşılan video bizleri de duygulandırdı.

@username.x046 adlı TikTok hesabından paylaşılan video bizleri de duygulandırdı.

Anneanneleri kapıyı açınca yaşadığı sevinç gözlerinden okunuyordu.

Anneanneleri kapıyı açınca yaşadığı sevinç gözlerinden okunuyordu.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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