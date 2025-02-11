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Bir İçerik Üreticisi Hindistan’da Türk Döneri Görünce Hemen Denedi

Bir İçerik Üreticisi Hindistan’da Türk Döneri Görünce Hemen Denedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 10:30

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Sokak lezzetleri deyince de Hindistan biliyorsunuz ki. Yemeğin asıl tadını alamayacağımız kadar çok baharatlar, soslar, “yesem bir şey olur mu?” diye düşündüren hijyen seviyesi ve daha nicesi… Arda Pazır adlı Instagram hesabından Hindistan seyahatine dair paylaşımlar yapan bir gezgin, Türk döneri ile karşılaşınca video çekmeyi es geçmedi.

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Tavuk döneri hazırlayan sokak satıcısı elini korkak alıştırmamış, bol bol et koymuştu.

Tavuk döneri hazırlayan sokak satıcısı elini korkak alıştırmamış, bol bol et koymuştu.

E tabii sosları da eksik etmemişti. İzleyiciler ise video karşısında baharatın fazlalığına dikkat çekti.

E tabii sosları da eksik etmemişti. İzleyiciler ise video karşısında baharatın fazlalığına dikkat çekti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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