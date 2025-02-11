Bir İçerik Üreticisi Hindistan’da Türk Döneri Görünce Hemen Denedi

Sokak lezzetleri deyince de Hindistan biliyorsunuz ki. Yemeğin asıl tadını alamayacağımız kadar çok baharatlar, soslar, “yesem bir şey olur mu?” diye düşündüren hijyen seviyesi ve daha nicesi… Arda Pazır adlı Instagram hesabından Hindistan seyahatine dair paylaşımlar yapan bir gezgin, Türk döneri ile karşılaşınca video çekmeyi es geçmedi.