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Bir Dolmuş Şoförünün Aracında Çay Demleyip Yolculara İkram Ettiği Anlar Kayda Alındı

Bir Dolmuş Şoförünün Aracında Çay Demleyip Yolculara İkram Ettiği Anlar Kayda Alındı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
11.02.2025 - 00:01

İçerik Devam Ediyor

@asayisberkemal34_ adlı sayfaya iletilen bir video sosyal medyada kısa sürede gündeme geldi. Bir dolmuş şoförü, aracında çay demleyip isteyen yolculara da ikram ediyordu. Görüntülere tepki gösteren izleyiciler oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Sürücü koltuğunun yanında tüp ile çay demleyen tiryaki şoföre bu durumun tehlike arz ettiğine dair yorumlar geldi.

Sürücü koltuğunun yanında tüp ile çay demleyen tiryaki şoföre bu durumun tehlike arz ettiğine dair yorumlar geldi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Bunlar hem para sayıp hem araba kullanırken ölüme kafa atan adam bunlar sıcak suyu mu tehlike görecekler?