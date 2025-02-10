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Saraybosna’da Otel İşleten Bir Adam Türk Bayrağı Astığı İçin 2 Bin 500 Euro Ceza Ödedi

Saraybosna’da Otel İşleten Bir Adam Türk Bayrağı Astığı İçin 2 Bin 500 Euro Ceza Ödedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.02.2025 - 23:36

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@buseilebirlikte adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da bir otel işletmecisinin başına gelen olayı paylaşmasıyla dikkat çekti. Saraybosna’da otel işleten Türk adam, otelinin dışına Türk Bayrağı astığı için ceza kesilmişti. Gelin detaylara geçelim.

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İşletmeci Türk Bayrağı astıktan sonra 2 bin 500 euro ceza kesildiğini öğrendi. Cezaya itirazı kabul edilmeyince ödemeyi gerçekleştirdi.

İşletmeci Türk Bayrağı astıktan sonra 2 bin 500 euro ceza kesildiğini öğrendi. Cezaya itirazı kabul edilmeyince ödemeyi gerçekleştirdi.

Ardından ise bayrağı indirmek yerine çareyi Bosna Hersek Bayrağını da yanına asmakta buldu.

Ardından ise bayrağı indirmek yerine çareyi Bosna Hersek Bayrağını da yanına asmakta buldu.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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