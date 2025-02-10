Taksi Durağında Beklerken Aşk Yaşayan Kedi ile Amca Görenlerin İçini Isıttı

@nezturkey adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, İzmir’de kayda aldığı görüntüleri paylaşmasıyla viral oldu. Taksi durağında bekleyen bir amcamız, sarı bir sokak kedisiyle adeta sevgi patlaması yaşıyordu. Kedi amcamızın doğru insan olduğunu farkında olduğu için sırnaştıkça sırnaşıyordu. Gelin bizler de bakalım.