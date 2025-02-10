Taksi Durağında Beklerken Aşk Yaşayan Kedi ile Amca Görenlerin İçini Isıttı

@nezturkey adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir kadın, İzmir’de kayda aldığı görüntüleri paylaşmasıyla viral oldu. Taksi durağında bekleyen bir amcamız, sarı bir sokak kedisiyle adeta sevgi patlaması yaşıyordu. Kedi amcamızın doğru insan olduğunu farkında olduğu için sırnaştıkça sırnaşıyordu. Gelin bizler de bakalım.
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Taksi durağında bekleyen ikili, bu dünyanın yaşanabilir anlara da sahip olduğunu kanıtlayabilecek merhamet içerisindeydi.
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Birbirlerini öpmelere doyamamışlardı. Yorumlarda buluşan izleyiciler de ilgili durağın birçok hayvan dostumuza baktığını dile getirdi.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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