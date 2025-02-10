Kar Yağışını Gören Seyyar Satıcı Yol Ortasında Dans Etmeye Başlayınca Dünya Birkaç Saniyeliğine Güzelleşti

Haftalardır İstanbul’da beklenen kar yağışı sonunda etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbullular karın tadını çıkaran paylaşımlarıyla gündemdeydi. Şimdiyse Arnavutköy’den görüntülerle karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim. Sizlerin de tebessüm edeceğine eminiz.
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Arnavutköy’de bir seyyar satıcı kar yağdığını görünce müzik açarak yolun ortasında dans etmeye başladı.
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Hayatın tadını çıkarmayı bilen seyyar satıcıyı görenler kayda alıp paylaşınca sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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