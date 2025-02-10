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Kapıya İp Bağlayarak Diş Çekme Geleneğine Güncelleme: Tavandan Sarkan Salıncak ile Merdivenden Atladı

Kapıya İp Bağlayarak Diş Çekme Geleneğine Güncelleme: Tavandan Sarkan Salıncak ile Merdivenden Atladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
10.02.2025 - 16:48

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Çocukken hepimizin korkulu rüyası düşecek dişlerimizin canımızı acıtmasıydı. Hatta bir dönemin travması, büyüklerimizin dişlerimizi ipe bağlayıp, ipi de kapıya bağlayarak çekmesiydi… Şimdiyse buna 2025 güncellemesi getirilen bir versiyonla karşınızdayız. Gelin detaylara geçelim.

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Tatlı kızımızın alt dişinin artık düşme vakti gelince ipi dişine bağlayıp, diğer ucunu da merdivenin korkuluğuna bağladılar.

Tatlı kızımızın alt dişinin artık düşme vakti gelince ipi dişine bağlayıp, diğer ucunu da merdivenin korkuluğuna bağladılar.

Ardından ise salıncak yardımıyla aşağı atladı. Tatlı kızımız acısını hissetmeden dişine veda ederek unutamayacağı bir an yaşamış oldu.

Ardından ise salıncak yardımıyla aşağı atladı. Tatlı kızımız acısını hissetmeden dişine veda ederek unutamayacağı bir an yaşamış oldu.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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