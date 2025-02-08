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Mutfağı Bile Yok: Kadıköy’de 1+0 Olan Eve 21 Bin 500 TL Ödeyen Genç Ev Turu Yaptırdı

Mutfağı Bile Yok: Kadıköy’de 1+0 Olan Eve 21 Bin 500 TL Ödeyen Genç Ev Turu Yaptırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.02.2025 - 16:47

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Kiralar aldı başını gidiyor derken ev bile diyemeyeceğimiz yerleri ilanlarda görür olduk. Özellikle İstanbul’da öğrenciler ve bekarlar bütçelerine uygun olabilmesi için 1+0 olan evleri tercih etmek zorunda kalabiliyor. Şimdiyse Muhammet Ali Sarı adlı içerik üreticisinin gezdiği bir evle karşınızdayız.

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Kadıköy’de yer alan ve 21 bin 500 TL kirası olan bu ev 1+0, 20 m2.

Kadıköy’de yer alan ve 21 bin 500 TL kirası olan bu ev 1+0, 20 m2.

Aynı zamanda evin mutfağı da yok. Sizce kirasını hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım.

Aynı zamanda evin mutfağı da yok. Sizce kirasını hak ediyor mu? Yorumlarda buluşalım.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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