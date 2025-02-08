Katıldığı Yarışmada 360 Adet Çöp Şiş Yiyen Vatandaş 180 Bin TL Para Ödülü ve iPhone 16 Pro Max Kazandı

Para ödüllü çöp şiş yeme yarışmalarıyla sık sık karşılaşıyoruz. İzlerken “Ben de yerim ne var bunda?” düşüncesi sizlerin de aklından geçmiş olabilir. Ancak masanın başına geçince işler pek de öyle kolay ilerlemiyor. Şimdiyse Denizli’den görüntülerle karşınızdayız. Bir genç, çöp şiş yeme yarışması için Denizli’de bir restorana gitti ve rekor kırdı.