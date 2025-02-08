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Katıldığı Yarışmada 360 Adet Çöp Şiş Yiyen Vatandaş 180 Bin TL Para Ödülü ve iPhone 16 Pro Max Kazandı

Katıldığı Yarışmada 360 Adet Çöp Şiş Yiyen Vatandaş 180 Bin TL Para Ödülü ve iPhone 16 Pro Max Kazandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.02.2025 - 15:56

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Para ödüllü çöp şiş yeme yarışmalarıyla sık sık karşılaşıyoruz. İzlerken “Ben de yerim ne var bunda?” düşüncesi sizlerin de aklından geçmiş olabilir. Ancak masanın başına geçince işler pek de öyle kolay ilerlemiyor. Şimdiyse Denizli’den görüntülerle karşınızdayız. Bir genç, çöp şiş yeme yarışması için Denizli’de bir restorana gitti ve rekor kırdı.

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28 yaşındaki Yusuf Kaplan, verilen süre içerisinde 360 tane çöp şiş yedi.

28 yaşındaki Yusuf Kaplan, verilen süre içerisinde 360 tane çöp şiş yedi.

Rekor kıran Kaplan, yarışmanın sonunda 180 bin TL para ödülü ve iPhone 16 Pro Max kazandı.

Rekor kıran Kaplan, yarışmanın sonunda 180 bin TL para ödülü ve iPhone 16 Pro Max kazandı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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