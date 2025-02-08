Trafik Levhalarının Üstüne Atlayan Ekstrem Spor Sevdalısı O Anları Paylaşınca Tepkiler Gecikmedi

@roofrunnerzpavel adlı Instagram hesabından ekstrem spor yaptığı anlara dair kesitler paylaşan içerik üreticisi, tepki aldığını söylediği bir paylaşım yaparak kendini açıklamak istemişti. İzleyiciler halka açık alanlarda gerçekleştirdiği atlamaları sebebiyle tehlike arz ettiğini dile getiriyordu. Sporcu ise yeterince antrenmanlı olduğunu söylemişti.