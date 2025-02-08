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Trafik Levhalarının Üstüne Atlayan Ekstrem Spor Sevdalısı O Anları Paylaşınca Tepkiler Gecikmedi

Trafik Levhalarının Üstüne Atlayan Ekstrem Spor Sevdalısı O Anları Paylaşınca Tepkiler Gecikmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.02.2025 - 14:10

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@roofrunnerzpavel adlı Instagram hesabından ekstrem spor yaptığı anlara dair kesitler paylaşan içerik üreticisi, tepki aldığını söylediği bir paylaşım yaparak kendini açıklamak istemişti. İzleyiciler halka açık alanlarda gerçekleştirdiği atlamaları sebebiyle tehlike arz ettiğini dile getiriyordu. Sporcu ise yeterince antrenmanlı olduğunu söylemişti.

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Paylaşımındaki videosunda trafik akarken, levhanın üzerine atlamıştı. Kendini “antrenmanlıyım” diye açıklasa da izleyiciler risk taşıdığını söylemeye devam etti.

Paylaşımındaki videosunda trafik akarken, levhanın üzerine atlamıştı. Kendini “antrenmanlıyım” diye açıklasa da izleyiciler risk taşıdığını söylemeye devam etti.

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Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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