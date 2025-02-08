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Erkekler Bir Araya Gelince Ne mi Yapar? Araba Markalarının Burçlarını Tahmin Eden İkili Güldürdü

Erkekler Bir Araya Gelince Ne mi Yapar? Araba Markalarının Burçlarını Tahmin Eden İkili Güldürdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.02.2025 - 11:29

İçerik Devam Ediyor

@oguzhanaltuner.og adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi arkadaşlarıyla birlikte arabaların burçlarını tahmin ettiği videosuyla viral oldu. Erkeklerin bir araya gelince sohbet konularının alakasızlığını bilirsiniz. İşte tam da öyle bir paylaşım olmuştu. Gelin detaylara geçelim.

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Kendisi de zaten paylaşıma “Arkadaşımı ziyarete gittiğimde muhabbettin her defasında geldiği nokta ektedir” notunu düşmüştü.

Kendisi de zaten paylaşıma “Arkadaşımı ziyarete gittiğimde muhabbettin her defasında geldiği nokta ektedir” notunu düşmüştü.

Burçlardan anlayan bilirkişileri yorumlara bekliyoruz. Sizce doğru tespit yapabilmişler mi?

Burçlardan anlayan bilirkişileri yorumlara bekliyoruz. Sizce doğru tespit yapabilmişler mi?

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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