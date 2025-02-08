Erkekler Bir Araya Gelince Ne mi Yapar? Araba Markalarının Burçlarını Tahmin Eden İkili Güldürdü

@oguzhanaltuner.og adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan bir içerik üreticisi arkadaşlarıyla birlikte arabaların burçlarını tahmin ettiği videosuyla viral oldu. Erkeklerin bir araya gelince sohbet konularının alakasızlığını bilirsiniz. İşte tam da öyle bir paylaşım olmuştu. Gelin detaylara geçelim.
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Kendisi de zaten paylaşıma “Arkadaşımı ziyarete gittiğimde muhabbettin her defasında geldiği nokta ektedir” notunu düşmüştü.
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Burçlardan anlayan bilirkişileri yorumlara bekliyoruz. Sizce doğru tespit yapabilmişler mi?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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