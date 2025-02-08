Lahmacuna Ketçap Sıkarak İntikam Alan İtalyan Teyzeler Haberlere Çıktıklarını Görünce Şoke Oldu

İtalyanların pizzalara sos sıkma konusunda hassas olduğunu bilirsiniz. Ketçap ve mayonez görmeye adeta tahammülleri yok. @pizzavekebab adlı Instagram sayfalarından içerikler üreten iki genç, İtalyan teyzelerine bu durumdan bahsedince onlar da lahmacuna sos sıktıkları videolarıyla gündeme gelmişlerdi.
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Şimdiyse İtalyan teyzelerimiz lahmacuna sos döktükleri için haberlere çıktı.
Kendilerini televizyonda gören teyzelerimiz hem çok mutlu oldu hem de şaşkınlıktan ne yapacağını şaşırdı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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