Lahmacuna Ketçap Sıkarak İntikam Alan İtalyan Teyzeler Haberlere Çıktıklarını Görünce Şoke Oldu

İtalyanların pizzalara sos sıkma konusunda hassas olduğunu bilirsiniz. Ketçap ve mayonez görmeye adeta tahammülleri yok. @pizzavekebab adlı Instagram sayfalarından içerikler üreten iki genç, İtalyan teyzelerine bu durumdan bahsedince onlar da lahmacuna sos sıktıkları videolarıyla gündeme gelmişlerdi.