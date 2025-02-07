Maşallah Dediği Üç Gün Yaşamayan Teyze: Karlı Yolda Yokuştan İnen Polis Aracını Övmesiyle İşler Tersine Döndü

Haftalardır İstanbul için beklenen kar yağışları sonunda etkili oldu. Şimdi İstanbullular için karın tadını çıkarma vakti. Ancak biliyorsunuz ki kar yağışları beraberinde ne yazık ki trafik kazalarını da getiriyor. Bir teyzemiz de evinin camından sokağını çekerken bir polis aracının geldiğini görmüştü. Yokuştan inen polis aracı, adeta nazarın gerçek olduğunu kanıtladı.

Gelin neler yaşanmış birlikte bakalım…