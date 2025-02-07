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İzahı Olmayanın Mizahı Olur: Atanamayan Meslekler İçin Parodi Videosu Çeken İçerik Üreticisi

İzahı Olmayanın Mizahı Olur: Atanamayan Meslekler İçin Parodi Videosu Çeken İçerik Üreticisi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
07.02.2025 - 11:51

İçerik Devam Ediyor

Günümüzün acı gerçeği ne yazık ki eskiden el üstünde olan meslek gruplarının artık atanamaması. @mustafak adlı içerik üreticisi de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımıyla bu konuya adeta nokta koydu. Çektiği parodi videosunda babaanne karakterinin bir kafede fenalaşması üzerine mini bir olay örgüsü oluşturmuştu. 

Gelin detaylara geçelim. 👇

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“Atanamayanlar kafe” başlığıyla paylaştığı videoda; doktor, psikolog, öğretmen, spor eğitmeni, imam vardı.

“Atanamayanlar kafe” başlığıyla paylaştığı videoda; doktor, psikolog, öğretmen, spor eğitmeni, imam vardı.

Karakterler kendi mesleğini gerçekleştiremediği için kafede çalışıyordu. İzleyicilerden ise “İzahı olmayanın mizahı olur” yorumları geldi.

Karakterler kendi mesleğini gerçekleştiremediği için kafede çalışıyordu. İzleyicilerden ise “İzahı olmayanın mizahı olur” yorumları geldi.

İzledikten sonra düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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