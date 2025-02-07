İzahı Olmayanın Mizahı Olur: Atanamayan Meslekler İçin Parodi Videosu Çeken İçerik Üreticisi

Günümüzün acı gerçeği ne yazık ki eskiden el üstünde olan meslek gruplarının artık atanamaması. @mustafak adlı içerik üreticisi de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımıyla bu konuya adeta nokta koydu. Çektiği parodi videosunda babaanne karakterinin bir kafede fenalaşması üzerine mini bir olay örgüsü oluşturmuştu.

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