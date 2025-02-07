Kadınlara Kıyasla Erkeklerin Toplumda Yaşadığı Yalnızlığı Bir İçerik Üreticisi Anlattı

İçerik üreticisi Yeliz Çalışkanyürek, erkeklerle kadınların yalnızlık konusunda ayrışmasına dair bir paylaşımıyla dikkat çekti. Kadınların sosyallik kazanabilmesi için herhangi bir çabaya girmesine gerek yokken, aksine erkeklerin kendini kanıtlaması gereken konular olduğundan bahsetmişti. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bir kadının yalnızca kadın olduğu için bile sosyal anlamda dikkat çekeceğini ve çevresinde birçok kişi olacağını söylemiş, “Erkeklerin yalnızlığını kadınların hiçbir zaman anlayamayacağını” sözlerini dile getirmişti.
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Ek olarak ise ünlü bir feministin, erkeklerin yalnızlığını anlayabilmek için erkek kılığında bir süre vakit geçirdiğini sonuç olarak ise bu yalnızlığa dayanamayıp hayatına son verdiğinden bahsetti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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