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Bir Kadın, Cinsiyet Partisinde Eşinin Kendinden Önce Annesine Sarıldığı Anları Paylaştı

Bir Kadın, Cinsiyet Partisinde Eşinin Kendinden Önce Annesine Sarıldığı Anları Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.02.2025 - 15:47

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Kayınvalideler ile gelinler arasındaki çatışma ülkemiz için sanıyoruz ki bitmeyecek bir şey. Tabii bunu genelleyemeyiz. Çok iyi anlaşan kayınvalideler ile gelinler de var. Şimdiyse tartışmaya açık bir video ile karşısınızdayız. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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Cinsiyet partisinden bir kesit paylaşan kadın, “Kocama ilk kim sarılıyor, oynat bakalım” notunu düşmüştü.

Cinsiyet partisinden bir kesit paylaşan kadın, “Kocama ilk kim sarılıyor, oynat bakalım” notunu düşmüştü.

Kayınvalidemiz cinsiyeti öğrenince öylesine heyecanlanmıştı ki hemen oğluna sarılmak istemişti.

Kayınvalidemiz cinsiyeti öğrenince öylesine heyecanlanmıştı ki hemen oğluna sarılmak istemişti.

Kimileri için bu anlar sıkıntı teşkil etmese de, kimileri epey alınabiliyor. Siz olsanız ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım!

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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