Bir Kadın, Cinsiyet Partisinde Eşinin Kendinden Önce Annesine Sarıldığı Anları Paylaştı

Kayınvalideler ile gelinler arasındaki çatışma ülkemiz için sanıyoruz ki bitmeyecek bir şey. Tabii bunu genelleyemeyiz. Çok iyi anlaşan kayınvalideler ile gelinler de var. Şimdiyse tartışmaya açık bir video ile karşısınızdayız. Gelin detaylara geçelim. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?