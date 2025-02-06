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Fotoğrafta Yüzüğü Göstererek Sürpriz Yapmak İstedi Ancak Ne Yapsa da Kız Arkadaşı Yüzüğü Görmedi

Fotoğrafta Yüzüğü Göstererek Sürpriz Yapmak İstedi Ancak Ne Yapsa da Kız Arkadaşı Yüzüğü Görmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.02.2025 - 13:47

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Söz konusu evlilik teklifi olunca yapılabilecek sürprizler için düşüncelere dalanlar var. Kimileri şatafatı sevse de kimileri tercihlerini sade ve doğal anlardan yana kullanıyor. Sosyal medyada da tam da böyle bir örnek viral olmuş durumda. Kız arkadaşına evlilik teklifi etmek isteyen adam neler yaşamış gelin birlikte bakalım.

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Arkadaşları fotoğraflarını çekerken genç adam yüzükle poz vermişti ve kız arkadaşı fotoğrafa bakınca tatlı bir sürprizle karşılaşacak diye düşünmüştü.

Arkadaşları fotoğraflarını çekerken genç adam yüzükle poz vermişti ve kız arkadaşı fotoğrafa bakınca tatlı bir sürprizle karşılaşacak diye düşünmüştü.

Ancak bilirsiniz ki fotoğraf çekimi esnasında biz kadınlar direkt olarak kendimize odaklanıyoruz. Genç kadın da nasıl çıktığına odaklandığı için yüzüğü görmeyince güldüren anlar yaşandı.

Ancak bilirsiniz ki fotoğraf çekimi esnasında biz kadınlar direkt olarak kendimize odaklanıyoruz. Genç kadın da nasıl çıktığına odaklandığı için yüzüğü görmeyince güldüren anlar yaşandı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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