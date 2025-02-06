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Bir Astrolog Zor Zamanınızda Yanınızda Olacak Kötü Gün Dostu Burçları Sıraladı

Bir Astrolog Zor Zamanınızda Yanınızda Olacak Kötü Gün Dostu Burçları Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.02.2025 - 09:27

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Büşra Barışık adlı astrolog, içerikler ürettiği Instagram hesabından kötü gün dostu olan ilk üç burcu sıraladı. Sizlerin de hayatında bu burçlara sahip dostlarınız varsa kendisine epey hak vereceksiniz. E tabii burçlara inananlardansanız. Gelin detaylara geçelim. Bakalım bu üç burç hangileriymiş?

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Astrolog Büşra Barışık, kötü gün dostu olan burçların sırasıyla; Aslanlar, Başaklar ve Balıklar olduğunu dile getirmişti.

Astrolog Büşra Barışık, kötü gün dostu olan burçların sırasıyla; Aslanlar, Başaklar ve Balıklar olduğunu dile getirmişti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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