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Fransa’da Yaşayan Bir Gurbetçi Türkiye’deki Şartların Daha İyi Olduğundan Bahsetti: “Türkiye Cennet”

Fransa’da Yaşayan Bir Gurbetçi Türkiye’deki Şartların Daha İyi Olduğundan Bahsetti: “Türkiye Cennet”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.02.2025 - 08:35

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Bağımsız TV mikrofonlarına konuşan bir gurbetçi, sözleriyle kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Kendisi Fransa’da yaşıyordu, ancak Türkiye’ye övgülerde bulunmadan da edemedi. Aslında Türkiye’nin daha iyi şartlara sahip olduğunu anlatmak istemişti. Gelin detaylara geçelim.

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30 yıldır Fransa’da yaşayan adam, “İnsanlarda şükür yok, Türkiye’de keyif için çalışıyorlar. Fransa’da öyle değil.” demişti.

30 yıldır Fransa’da yaşayan adam, “İnsanlarda şükür yok, Türkiye’de keyif için çalışıyorlar. Fransa’da öyle değil.” demişti.

Ek olarak ise “Türkiye cennet, biz mecburen gittik. İmkan olsa gitmezdik” sözleriyle birlikte “Burada gençler hep kahvecide oturuyor, çalışmaları şart değil” tarzında cümleleri de dikkat çekti.

Ek olarak ise “Türkiye cennet, biz mecburen gittik. İmkan olsa gitmezdik” sözleriyle birlikte “Burada gençler hep kahvecide oturuyor, çalışmaları şart değil” tarzında cümleleri de dikkat çekti.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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