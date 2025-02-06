Fransa’da Yaşayan Bir Gurbetçi Türkiye’deki Şartların Daha İyi Olduğundan Bahsetti: “Türkiye Cennet”

Bağımsız TV mikrofonlarına konuşan bir gurbetçi, sözleriyle kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Kendisi Fransa’da yaşıyordu, ancak Türkiye’ye övgülerde bulunmadan da edemedi. Aslında Türkiye’nin daha iyi şartlara sahip olduğunu anlatmak istemişti. Gelin detaylara geçelim.