Fransa’da Yaşayan Bir Gurbetçi Türkiye’deki Şartların Daha İyi Olduğundan Bahsetti: “Türkiye Cennet”

Bağımsız TV mikrofonlarına konuşan bir gurbetçi, sözleriyle kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Kendisi Fransa’da yaşıyordu, ancak Türkiye’ye övgülerde bulunmadan da edemedi. Aslında Türkiye’nin daha iyi şartlara sahip olduğunu anlatmak istemişti. Gelin detaylara geçelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 yıldır Fransa’da yaşayan adam, “İnsanlarda şükür yok, Türkiye’de keyif için çalışıyorlar. Fransa’da öyle değil.” demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ek olarak ise “Türkiye cennet, biz mecburen gittik. İmkan olsa gitmezdik” sözleriyle birlikte “Burada gençler hep kahvecide oturuyor, çalışmaları şart değil” tarzında cümleleri de dikkat çekti.
İşte o anlar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın