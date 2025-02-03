Kürek Sörfü Yapmak İçin Denize Açılan Sporcu Denizde Bulduğu Horozu Kurtardı

Tahir Özden adlı vatandaş, arkadaşlarıyla birlikte Antalya’da kürek sörfü yapmak için denize açılmıştı. Beklemedikleri bir sürprizle karşılan Özden o anları paylaştı. Sporcu, denizde bir horozla karşılaşmıştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Horozu gören sporcu ona doğru ilerledi, hayatını kurtardı.
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Denizde horoz bulma olayını da başka ülkeye kaptırmamışken ekip, unutulmaz bir an yaşamış olmuştu.
Deniz adını verdiği horozu artık onunla birlikte güzel bir hayat sürecekti.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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