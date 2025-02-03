onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kürek Sörfü Yapmak İçin Denize Açılan Sporcu Denizde Bulduğu Horozu Kurtardı

Kürek Sörfü Yapmak İçin Denize Açılan Sporcu Denizde Bulduğu Horozu Kurtardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.02.2025 - 13:42

İçerik Devam Ediyor

Tahir Özden adlı vatandaş, arkadaşlarıyla birlikte Antalya’da kürek sörfü yapmak için denize açılmıştı. Beklemedikleri bir sürprizle karşılan Özden o anları paylaştı. Sporcu, denizde bir horozla karşılaşmıştı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Horozu gören sporcu ona doğru ilerledi, hayatını kurtardı.

Horozu gören sporcu ona doğru ilerledi, hayatını kurtardı.

Denizde horoz bulma olayını da başka ülkeye kaptırmamışken ekip, unutulmaz bir an yaşamış olmuştu.

Denizde horoz bulma olayını da başka ülkeye kaptırmamışken ekip, unutulmaz bir an yaşamış olmuştu.

Deniz adını verdiği horozu artık onunla birlikte güzel bir hayat sürecekti.

Deniz adını verdiği horozu artık onunla birlikte güzel bir hayat sürecekti.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın