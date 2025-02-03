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Kıyafetini İnce Bulunca Üşütmemesi İçin Gencin Önünü İlikleyen Teyzemiz İyi Niyetiyle İçimizi Isıttı

Kıyafetini İnce Bulunca Üşütmemesi İçin Gencin Önünü İlikleyen Teyzemiz İyi Niyetiyle İçimizi Isıttı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.02.2025 - 12:03

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@denizyildzz adlı kullanıcı adıyla TikTok hesabından içerikler üreten genç kadın, kombininin videosunu çekerken kalpleri eriten bir an yaşadı. Yoldan geçen bir teyzemiz, anne yüreğiyle genç kadının önünü iliklemek istemişti. Birçok kişi bu hareketi yanlış anlayıp, ters tepki verebilirdi. Ancak genç kadın anlayışla karşılamıştı.

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Tatlı bir dille üşütmemesi için önünü kapattığını söyleyen teyzemiz, genç kadını da gülümsetmişti.

Tatlı bir dille üşütmemesi için önünü kapattığını söyleyen teyzemiz, genç kadını da gülümsetmişti.

O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Video beğeni ve yorumlarla doldu taştı!

O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Video beğeni ve yorumlarla doldu taştı!

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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