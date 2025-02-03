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Bir İçerik Üreticisi Plastik Sandalyelerin Hayatımıza Nasıl Girdiğini Anlattı

Bir İçerik Üreticisi Plastik Sandalyelerin Hayatımıza Nasıl Girdiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.02.2025 - 09:35

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@mimarintersi adlı içerik üreticisi, plastik sandalyelerin hayatımıza nası girdiğini anlattı. Şimdi bir düşününce plastik sandalyeler aklınıza gelebilecek her yerde karşınıza çıkabiliyor. Tüm dünyada kullanılan bu plastik sandalyelerin var oluşu 1946’ya dayanıyor. Gelin detaylara geçelim.

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1946’dan sonra 60’lı yıllarda da epey üretiliyor. Günümüzdeki tasarımınının önüne açan kişi ise 1972’deki tasarımıyla Massonnet.

1946’dan sonra 60’lı yıllarda da epey üretiliyor. Günümüzdeki tasarımınının önüne açan kişi ise 1972’deki tasarımıyla Massonnet.

Anlayacağınız seri üretime getirebilecek bir tasarım bulunduğu anda dünyanın her yerini plastik sandalyeler ele geçiriyor.

Anlayacağınız seri üretime getirebilecek bir tasarım bulunduğu anda dünyanın her yerini plastik sandalyeler ele geçiriyor.

Asıl olay ise 2008-2017 yılları arasında İsviçre’nin Basel kentinde görüntülü kirliliği sebebiyle sandalyelerin kamusal alanda kullanımı yasaklanıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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linlinliiinnn

Bayılıyorum bu kadına 🙃