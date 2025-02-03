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Galata Kulesi Hakkında Bilmediğiniz Bir Detay Var: Yarısı Ceneviz Yarısı Osmanlı Yapısı

Galata Kulesi Hakkında Bilmediğiniz Bir Detay Var: Yarısı Ceneviz Yarısı Osmanlı Yapısı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
03.02.2025 - 08:41

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@omerozyuvali adlı Instagram hesabından; gezi, tarih ve kültür konularında paylaşımlar yapan içerik üreticisi, Galata Kulesi’ne dair bilgilendirici paylaşımıyla dikkat çekti. İstanbul deyince akla gelen ilklerden olan Galata Kulesi’nin inşası 1348’e dayanıyor. Ancak yapı günümüzde 1348 tarihindeki hali gibi değil. Ömer Özyuvalı da bizlere bunu anlattı.

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Galata Kulesi’ne baktığınızda gövdesinde bulunan iki çizginin renginin farklı olduğuna dikkat çekti.

Galata Kulesi’ne baktığınızda gövdesinde bulunan iki çizginin renginin farklı olduğuna dikkat çekti.

1509 yılında yaşanan depremle Galata Kulesi’nin üstünün yıkıldığını dile getirdi ve üstünün Osmanlılar tarafından yeniden inşa edildiğini ekledi.

1509 yılında yaşanan depremle Galata Kulesi’nin üstünün yıkıldığını dile getirdi ve üstünün Osmanlılar tarafından yeniden inşa edildiğini ekledi.

Yani böylelikle Galata Kulesi’nin altı bir Ceneviz yapısıyken üstü ise Osmanlı yapısıydı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Lethe lethe

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