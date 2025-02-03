Galata Kulesi Hakkında Bilmediğiniz Bir Detay Var: Yarısı Ceneviz Yarısı Osmanlı Yapısı

@omerozyuvali adlı Instagram hesabından; gezi, tarih ve kültür konularında paylaşımlar yapan içerik üreticisi, Galata Kulesi’ne dair bilgilendirici paylaşımıyla dikkat çekti. İstanbul deyince akla gelen ilklerden olan Galata Kulesi’nin inşası 1348’e dayanıyor. Ancak yapı günümüzde 1348 tarihindeki hali gibi değil. Ömer Özyuvalı da bizlere bunu anlattı.