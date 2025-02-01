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İstanbul’un En Güvenilir İlçeleri Belli Oldu: İlk Sırada Beşiktaş Yer Aldı

İstanbul’un En Güvenilir İlçeleri Belli Oldu: İlk Sırada Beşiktaş Yer Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.02.2025 - 15:34

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@genctg adlı Instagram hesabından içerikler üreten gençler, veriler doğrultusunda İstanbul’un en güvenilir altı ilçesini açıkladı. Liste izleyicileri epey şaşırtmıştı. İlk sırada Beşiktaş’ın yer almasına hak vermeyenler oldu. Gelin detaylara geçelim.

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Beşiktaş’ı, Kadıköy takip ederken, üçüncü sırada Sarıyer yer alıyordu.

Beşiktaş’ı, Kadıköy takip ederken, üçüncü sırada Sarıyer yer alıyordu.

Üsküdar dördüncü sırada, Bakırköy beşinci sırada, Başakşehir ise altıncı sıradaydı.

Üsküdar dördüncü sırada, Bakırköy beşinci sırada, Başakşehir ise altıncı sıradaydı.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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