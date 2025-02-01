2 Bin TL Ödeme Zorunluluğu Getirilen Elektrik Faturalarına İçerik Üreticisinden Tepki

1 Şubat itibarıyla elektrik faturalarında yeni bir fiyatlandırmanın söz konusu olacağı açıklanmıştı. Mart ile faturalara da yansıyacak olan yeni sistemde faturası bin 50 TL olan vatandaşlar 2 bin TL ödeme yapacak. Şimdiyse vatandaşlar tepkilerini dile getiren paylaşımlar yapıyor. @kimbuaslihan adlı içerik üreticisi de konuya dair paylaşım yaptı.