2 Bin TL Ödeme Zorunluluğu Getirilen Elektrik Faturalarına İçerik Üreticisinden Tepki

1 Şubat itibarıyla elektrik faturalarında yeni bir fiyatlandırmanın söz konusu olacağı açıklanmıştı. Mart ile faturalara da yansıyacak olan yeni sistemde faturası bin 50 TL olan vatandaşlar 2 bin TL ödeme yapacak. Şimdiyse vatandaşlar tepkilerini dile getiren paylaşımlar yapıyor. @kimbuaslihan adlı içerik üreticisi de konuya dair paylaşım yaptı.
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İçerik üreticisi de yeni sistem karşısında düşüncelerini Instagram’dan yaptığı paylaşımıyla belli etti.
“Kullanmadığımız elektriğin faturasını neden biz ödüyoruz” demişti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Sen de tutuldun herhalde bu hanıma, Osman efendi 😅
Ah şu gereksiz sosyal medya figürleri..