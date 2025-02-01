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2 Bin TL Ödeme Zorunluluğu Getirilen Elektrik Faturalarına İçerik Üreticisinden Tepki

2 Bin TL Ödeme Zorunluluğu Getirilen Elektrik Faturalarına İçerik Üreticisinden Tepki

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.02.2025 - 11:29

İçerik Devam Ediyor

1 Şubat itibarıyla elektrik faturalarında yeni bir fiyatlandırmanın söz konusu olacağı açıklanmıştı. Mart ile faturalara da yansıyacak olan yeni sistemde faturası bin 50 TL olan vatandaşlar 2 bin TL ödeme yapacak. Şimdiyse vatandaşlar tepkilerini dile getiren paylaşımlar yapıyor. @kimbuaslihan adlı içerik üreticisi de konuya dair paylaşım yaptı.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

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İçerik üreticisi de yeni sistem karşısında düşüncelerini Instagram’dan yaptığı paylaşımıyla belli etti.

İçerik üreticisi de yeni sistem karşısında düşüncelerini Instagram’dan yaptığı paylaşımıyla belli etti.

“Kullanmadığımız elektriğin faturasını neden biz ödüyoruz” demişti.

“Kullanmadığımız elektriğin faturasını neden biz ödüyoruz” demişti.

İşte detaylar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Osman Elmallı

👍👍👏👏

yoruma gelen

Sen de tutuldun herhalde bu hanıma, Osman efendi 😅

yoruma gelen

Ah şu gereksiz sosyal medya figürleri..