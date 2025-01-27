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Ekonomi
Elektrik Faturaları 1 Şubat’ta Değişiyor: Faturalarda Yeni Dönem Başlıyor

Elektrik Faturaları 1 Şubat’ta Değişiyor: Faturalarda Yeni Dönem Başlıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.01.2025 - 11:55

Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor. 1 Şubat’tan itibaren ‘çok tüketen çok ödeyecek’ dönemine geçilecek. Ayda 417 kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen vatandaşlar daha yüksek fatura ödeyecek. Yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaat olan mesken aboneleri ve tüketimi 15 bin kilovatsaat üzerinde olan ticarethane, sanayi aboneleri bu düzenlemeden etkilenecek.

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Elektrikte, 'çok tüketen çok ödeyecek' dönemi 1 Şubat'ta başlıyor. Ayda 417 kilovatsaat ve daha fazla tüketimi olan vatandaşlar, elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek.

Elektrikte, 'çok tüketen çok ödeyecek' dönemi 1 Şubat'ta başlıyor. Ayda 417 kilovatsaat ve daha fazla tüketimi olan vatandaşlar, elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek.

Bir diğer ifadeyle yüksek miktarda elektrik tüketen vatandaşlar yüksek faturalarla karşı karşıya kalacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen aylarda konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir diğer ifadeyle yüksek miktarda elektrik tüketen vatandaşlar yüksek faturalarla karşı karşıya kalacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen aylarda konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

'Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla budur. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama normal tüketimin iki katından daha fazla, ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa zaten 414 kilovatsaat tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir.”

Kimler Yüksek Fatura Ödeyecek?

Kimler Yüksek Fatura Ödeyecek?

Düzenlemeden yıllık 5 bin kilovatsaat (aylık 417 kilovatsaat) tüketen mesken aboneleri ve yıllık 15 bin kilovatsaat tüketen sanayi aboneleri etkilenecek.

Düzenleme, aylık faturası bin 50 liranın üzerinde olan vatandaşları ve 5 bin lira fatura ödeyen ticari işletmeleri kapsıyor.

Faturalarda Artış Nasıl Olacak?

Faturalarda Artış Nasıl Olacak?

Faturası bin 50 lira olan vatandaşlar yeni uygulamayla 2 bin lira ödeyecek. Aylık bin 50 lira altında fatura ödeyenler bu yeni düzenlemeden etkilenmeyecek.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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