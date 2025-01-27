Elektrik Faturaları 1 Şubat’ta Değişiyor: Faturalarda Yeni Dönem Başlıyor
Elektrik Faturaları 1 Şubat’ta Değişiyor: Faturalarda Yeni Dönem Başlıyor
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat’ta başlıyor. 1 Şubat’tan itibaren ‘çok tüketen çok ödeyecek’ dönemine geçilecek. Ayda 417 kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen vatandaşlar daha yüksek fatura ödeyecek. Yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaat olan mesken aboneleri ve tüketimi 15 bin kilovatsaat üzerinde olan ticarethane, sanayi aboneleri bu düzenlemeden etkilenecek.
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Elektrikte, 'çok tüketen çok ödeyecek' dönemi 1 Şubat'ta başlıyor. Ayda 417 kilovatsaat ve daha fazla tüketimi olan vatandaşlar, elektriğin gerçek maliyetini ödeyecek.
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Bir diğer ifadeyle yüksek miktarda elektrik tüketen vatandaşlar yüksek faturalarla karşı karşıya kalacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçen aylarda konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:
Kimler Yüksek Fatura Ödeyecek?
Faturalarda Artış Nasıl Olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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