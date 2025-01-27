Emekli Olacaklara Maaş Şoku: 2025’te Emekli Olanların Aylıkları Yüzde 30 Azaldı
Emekli Olacaklara Maaş Şoku: 2025’te Emekli Olanların Aylıkları Yüzde 30 Azaldı
2025’te emekli olacakların maaşlarında düşüş olacağı bu nedenle emekli olmak isteyenlerin 2024’te elini çabuk tutması uzmanlar tarafından öneriliyordu. Beklenen oldu ve yeni yılda emekli olanlar yüzde 30 daha düşük maaşla karşılaştı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde bugünkü köşe yazısında yüzde 30 daha düşük emekli aylıklarla karşılaşan vatandaşları yazdı. Erdursun, bu düşüşün nasıl gerçekleştiğini de hesaplamalarla anlattı.
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Geçen sene uzmanlar 2025’te emekli olacakların yüzde 30 daha düşük bir maaşla karşılacaklarını sık sık dile getirmişti. Bu nedenle emekli olmak isteyenlerin 2024 bitmeden müracaatta bulunmalarının öneminin altı çizilmişti.
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Ancak 2024'te başvurmayıp emeklilik başvurusunu yeni yıla bırakanlara kötü haber geldi. 2025 yılında emekli olanlar, 2024 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha düşük maaşla karşılaştı.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde yayımlanan köşesinde emeklinin yüzde 30 aylık kaybı şokuyla karşılaştığını yazdı. Erdursun, örnek hesaplamalarla da yüzde 30’luk kaybın neden olduğunu anlattı.
30 Aralık 2024'te SGK'nın emekli aylığı hesaplama sisteminden 31 bin 761 lira emekli aylığı ve bin 270 TL ek ödeme ile birlikte bu rakam 33 bin 31 liraya ulaştı.
33 bin 31 lira emekli aylığı hak eden kişi 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik başvurusu yapmadıysa sistemden 28 bin 50 lira emekli aylığı ve bin 122 TL ek ödemeyle birlikte toplamda 29 bin 172 lira aylık görüyor.
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Maaşta yaşanan kaybın nedeni, 'güncelleme katsayısı'. Pek çok kişi, güncelleme katsayısı nedeniyle emekli aylığında düşüş olacağından habersizdi. Emekli aylığı hesaplama sistemi sebebiyle alınacak maaş yüzde 30 azaldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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