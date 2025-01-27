Emekli Olacaklara Maaş Şoku: 2025’te Emekli Olanların Aylıkları Yüzde 30 Azaldı

2025’te emekli olacakların maaşlarında düşüş olacağı bu nedenle emekli olmak isteyenlerin 2024’te elini çabuk tutması uzmanlar tarafından öneriliyordu. Beklenen oldu ve yeni yılda emekli olanlar yüzde 30 daha düşük maaşla karşılaştı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde bugünkü köşe yazısında yüzde 30 daha düşük emekli aylıklarla karşılaşan vatandaşları yazdı. Erdursun, bu düşüşün nasıl gerçekleştiğini de hesaplamalarla anlattı.

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