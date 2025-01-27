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Emekli Olacaklara Maaş Şoku: 2025’te Emekli Olanların Aylıkları Yüzde 30 Azaldı

Emekli Olacaklara Maaş Şoku: 2025’te Emekli Olanların Aylıkları Yüzde 30 Azaldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.01.2025 - 10:52

2025’te emekli olacakların maaşlarında düşüş olacağı bu nedenle emekli olmak isteyenlerin 2024’te elini çabuk tutması uzmanlar tarafından öneriliyordu. Beklenen oldu ve yeni yılda emekli olanlar yüzde 30 daha düşük maaşla karşılaştı. 

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde bugünkü köşe yazısında yüzde 30 daha düşük emekli aylıklarla karşılaşan vatandaşları yazdı. Erdursun, bu düşüşün nasıl gerçekleştiğini de hesaplamalarla anlattı.

Kaynak

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Geçen sene uzmanlar 2025’te emekli olacakların yüzde 30 daha düşük bir maaşla karşılacaklarını sık sık dile getirmişti. Bu nedenle emekli olmak isteyenlerin 2024 bitmeden müracaatta bulunmalarının öneminin altı çizilmişti.

Geçen sene uzmanlar 2025’te emekli olacakların yüzde 30 daha düşük bir maaşla karşılacaklarını sık sık dile getirmişti. Bu nedenle emekli olmak isteyenlerin 2024 bitmeden müracaatta bulunmalarının öneminin altı çizilmişti.

Ancak 2024'te başvurmayıp emeklilik başvurusunu yeni yıla bırakanlara kötü haber geldi. 2025 yılında emekli olanlar, 2024 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha düşük maaşla karşılaştı.

Ancak 2024'te başvurmayıp emeklilik başvurusunu yeni yıla bırakanlara kötü haber geldi. 2025 yılında emekli olanlar, 2024 yılında emekli olanlara göre yüzde 30 daha düşük maaşla karşılaştı.

'Güncelleme katsayısı' ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) hesaplama ekranını güncellemesiyle emekli için kötü tablo ortaya çıktı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde yayımlanan köşesinde emeklinin yüzde 30 aylık kaybı şokuyla karşılaştığını yazdı. Erdursun, örnek hesaplamalarla da yüzde 30’luk kaybın neden olduğunu anlattı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde yayımlanan köşesinde emeklinin yüzde 30 aylık kaybı şokuyla karşılaştığını yazdı. Erdursun, örnek hesaplamalarla da yüzde 30’luk kaybın neden olduğunu anlattı.

“Özel sektör çalışanları 31-12-2024, kamu çalışanla­rı 14-01-2025 sonrasında emeklilik mü­racaatında bulunmuşlar ise ya da henüz emeklilik için şartları tamamlamayanla­rın sistemde görmüş oldukları emekli ay­lıkları enflasyon farkı eklenerek 2024’de emekli olanlara göre %30 düşüş olarak sistemde gördüler.”

Kaynak

30 Aralık 2024'te SGK'nın emekli aylığı hesaplama sisteminden 31 bin 761 lira emekli aylığı ve bin 270 TL ek ödeme ile birlikte bu rakam 33 bin 31 liraya ulaştı.

30 Aralık 2024'te SGK'nın emekli aylığı hesaplama sisteminden 31 bin 761 lira emekli aylığı ve bin 270 TL ek ödeme ile birlikte bu rakam 33 bin 31 liraya ulaştı.

Ancak bu kişi, 31 Aralık 2024'e kadar emeklilik müracaatında bulunsaydı, maaşına bir de yüzde 15.75 zam eklenecekti.

33 bin 31 lira emekli aylığı hak eden kişi 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik başvurusu yapmadıysa sistemden 28 bin 50 lira emekli aylığı ve bin 122 TL ek ödemeyle birlikte toplamda 29 bin 172 lira aylık görüyor.

33 bin 31 lira emekli aylığı hak eden kişi 31 Aralık 2024 tarihine kadar emeklilik başvurusu yapmadıysa sistemden 28 bin 50 lira emekli aylığı ve bin 122 TL ek ödemeyle birlikte toplamda 29 bin 172 lira aylık görüyor.
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Maaşta yaşanan kaybın nedeni, 'güncelleme katsayısı'. Pek çok kişi, güncelleme katsayısı nedeniyle emekli aylığında düşüş olacağından habersizdi. Emekli aylığı hesaplama sistemi sebebiyle alınacak maaş yüzde 30 azaldı.

Maaşta yaşanan kaybın nedeni, 'güncelleme katsayısı'. Pek çok kişi, güncelleme katsayısı nedeniyle emekli aylığında düşüş olacağından habersizdi. Emekli aylığı hesaplama sistemi sebebiyle alınacak maaş yüzde 30 azaldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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