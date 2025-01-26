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Havale ve EFT ile Yapılan Para Transferinde Yeni Dönem: Çift Doğrulama Gelecek

Havale ve EFT ile Yapılan Para Transferinde Yeni Dönem: Çift Doğrulama Gelecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
26.01.2025 - 12:32

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dolandırıcıların da yöntemleri çeşitlilik göstermeye başladı. Hükümet, özellikle bakanların mobil uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Dijital suçlarla mücadele kapsamında alınacak yeni önlemlerle, havale ve EFT ile yapılacak para transferlerinde de çift doğrulama olacağı öğrenildi.

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Türkiye’de çok sayıda vatandaş bankaların mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılığın kurbanı oldu. Dolandırıcılar, SMA ile ağına düşürdüğü vatandaşların bankalarda parasını çalabiliyor.

Türkiye’de çok sayıda vatandaş bankaların mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılığın kurbanı oldu. Dolandırıcılar, SMA ile ağına düşürdüğü vatandaşların bankalarda parasını çalabiliyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, hükümet dijital suçlarla mücadele kapsamında alacağı önemlemlerle dolandırcılığın önüne geçmeye çalışacak.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, hükümet dijital suçlarla mücadele kapsamında alacağı önemlemlerle dolandırcılığın önüne geçmeye çalışacak.

Kaynak

Yeni önlemlerle mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak EFT, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlik hâle getirilecek. Örneğin havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

Yeni önlemlerle mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak EFT, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlik hâle getirilecek. Örneğin havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.

Ayrıca yeni önlemler arasında dolandırcılık olaylarında sorumluluk kabul etmeyen banka ve elektronik para kuruluşlarının da sorumlulukları artırılacak.

Ayrıca yeni önlemler arasında dolandırcılık olaylarında sorumluluk kabul etmeyen banka ve elektronik para kuruluşlarının da sorumlulukları artırılacak.

Dolandırıcıların yeni telefon hattı alarak vatandaşlara ulaşmasının da önü kesilecek. Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak.

Dolandırıcıların yeni telefon hattı alarak vatandaşlara ulaşmasının da önü kesilecek. Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulama zorunlu olacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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