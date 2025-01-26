Ayşe Barım Soruşturması: Başka Ünlü İsimler de İfade Verecek
Ayşe Barım Soruşturması: Başka Ünlü İsimler de İfade Verecek
Birçok ünlü isminin bağlı olduğu menajerlik şirketi ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ayşe Barım’ın gözaltına alınması sonrasında bazı ünlü isimler de “tanık” sıfatıyla ifade vermişti. Savcılığın, soruşturmayı derinleştireceği ve başka ünlü isimlerin de konu ile ilgili ifade vereceğini belirtildi. Öte yandan Ayşe Barım’ın sektörde tekelleşeme iddiaları nedeniyle sorgulanacağı da öğrenildi.
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Sinema ve dizi sektöründe birçok oyuncunu menajerliğini yapan ID İletişim’in kurucusu olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşme iddialarıyla gündeme gelmiş ve Gezi Parkı eylemleri sebebiyle gözaltına alınmıştı.
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Barım’ın gözaltına alınması sonrasında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan gibi ünlü isimler “tanık” sıfatıyla ifade vermişti.
Soruşturma kapsamında, Barım'ın "hükümeti ortadan kaldırmak" amacıyla, menajerliğini yaptığı oyuncuları Gezi Parkı odaklı eylemlere planlı şekilde yönlendirerek ve oyuncuların toplumdaki etki ile imaj rolünü kullanarak olayların kitleselliğini arttırma çabası içerisinde olduğu iddia edilidi.
Ayşe Barım ile ilgili başka ünlü isimlerin de ifade vereceği öğrenildi. Bu arada soruşturmanın, şüpheli Barım'ın Gezi Parkı odaklı olayların yaşandığı dönem ile bugünün bağlantılarına yönelik ayrıntılı biçimde genişletilerek devam edileceği belirtildi.
Savcılık, Ayşe Barım’ın Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora'yla olaylarla ilgili yoğun iletişiminin olduğu, menajerliğini yaptığı sanatçılara Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi olan 2013'te olaylara katılmaları için yönlendirmeler yaptığı, kendisinin de bu oyuncularla olaylara katıldığı iddia ediyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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