Ayşe Barım Soruşturması: Başka Ünlü İsimler de İfade Verecek

Birçok ünlü isminin bağlı olduğu menajerlik şirketi ID İletişim’in sahibi Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ayşe Barım’ın gözaltına alınması sonrasında bazı ünlü isimler de “tanık” sıfatıyla ifade vermişti. Savcılığın, soruşturmayı derinleştireceği ve başka ünlü isimlerin de konu ile ilgili ifade vereceğini belirtildi. Öte yandan Ayşe Barım’ın sektörde tekelleşeme iddiaları nedeniyle sorgulanacağı da öğrenildi.