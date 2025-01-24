Levent Üzümcü Gezi Parkı'na Bağlanan Ayşe Barım Olayına İsyan Etti: "Yine Bizi Bir Meze Gibi Kullanıyorlar"

Bildiğiniz üzere son dönemde magazin dünyasının gündemi Ayşe Barım olayı. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ile başlayan dedikodular pek çok oyuncuya sıçradı. Mahkemeye taşınan süreçte pek çok oyuncu ifade verdi. Son olarak da olay, Gezi Parkı sürecine bağlandı. Ünlü oyuncuları Ayşe Barım'ın Gezi Parkı'na gönderdiği iddia edildi.