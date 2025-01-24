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Levent Üzümcü Gezi Parkı'na Bağlanan Ayşe Barım Olayına İsyan Etti: "Yine Bizi Bir Meze Gibi Kullanıyorlar"

Levent Üzümcü Gezi Parkı'na Bağlanan Ayşe Barım Olayına İsyan Etti: "Yine Bizi Bir Meze Gibi Kullanıyorlar"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.01.2025 - 22:46

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Bildiğiniz üzere son dönemde magazin dünyasının gündemi Ayşe Barım olayı. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ile başlayan dedikodular pek çok oyuncuya sıçradı. Mahkemeye taşınan süreçte pek çok oyuncu ifade verdi. Son olarak da olay, Gezi Parkı sürecine bağlandı. Ünlü oyuncuları Ayşe Barım'ın Gezi Parkı'na gönderdiği iddia edildi.

Duruma pek çok tepki de gelmişti;

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Gezi Parkı sürecinde en çok ismini duyduğumuz isimlerden Levent Üzümcü de yaşananlara tepki gösterdi.

Gezi Parkı sürecinde en çok ismini duyduğumuz isimlerden Levent Üzümcü de yaşananlara tepki gösterdi.

"Yine bizi meze gibi kullanıyorlar" diyen Üzümcü, "İnsan kendi evini yakar mı? Deli miyim ben? Ne demek devleti yıkmak? Demokratik hakkım değil mi yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı yollarda yürümek, itiraz etmek?" sözleriyle isyan etti.

"Yine bizi meze gibi kullanıyorlar" diyen Üzümcü, "İnsan kendi evini yakar mı? Deli miyim ben? Ne demek devleti yıkmak? Demokratik hakkım değil mi yapılan haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı yollarda yürümek, itiraz etmek?" sözleriyle isyan etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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