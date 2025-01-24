Ahmet Hakan Turizm Bakanına "Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü İlgilendiren Bir Yasa Yok mu?" Diye Sordu

Bolu'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz yangın faciasında, yapılan incelemeler sonucu çok sayıda ihmalin bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştir. Fakat Bolu Belediyesi ve Turizm Bakanlığı arasında 'Sorumlu kim?' tartışması başladı. Her iki taraf da sorumluluğu birbirine atarken, önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy canlı yayına katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ahmet Hakan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü doğrudan ilgilendiren bir yasa yok mu?" sorusunu yöneltti.
Ersoy soruya "Her olaya yasa çıkaramazsınız ki." şeklinde yanıt verdi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın