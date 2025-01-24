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Ahmet Hakan Turizm Bakanına "Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü İlgilendiren Bir Yasa Yok mu?" Diye Sordu

Ahmet Hakan Turizm Bakanına "Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü İlgilendiren Bir Yasa Yok mu?" Diye Sordu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.01.2025 - 21:56 Son Güncelleme: 24.01.2025 - 22:13

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Bolu'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz yangın faciasında, yapılan incelemeler sonucu çok sayıda ihmalin bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştir. Fakat Bolu Belediyesi ve Turizm Bakanlığı arasında 'Sorumlu kim?' tartışması başladı. Her iki taraf da sorumluluğu birbirine atarken, önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy canlı yayına katıldı.

Detayları buradan izleyebilirsiniz;

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Ahmet Hakan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü doğrudan ilgilendiren bir yasa yok mu?" sorusunu yöneltti.

Ahmet Hakan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a "Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü doğrudan ilgilendiren bir yasa yok mu?" sorusunu yöneltti.

Ersoy soruya "Her olaya yasa çıkaramazsınız ki." şeklinde yanıt verdi.

Ersoy soruya "Her olaya yasa çıkaramazsınız ki." şeklinde yanıt verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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