Ahmet Hakan Turizm Bakanına "Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü İlgilendiren Bir Yasa Yok mu?" Diye Sordu

Bolu'da 78 vatandaşımızı kaybettiğimiz yangın faciasında, yapılan incelemeler sonucu çok sayıda ihmalin bulunduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştir. Fakat Bolu Belediyesi ve Turizm Bakanlığı arasında 'Sorumlu kim?' tartışması başladı. Her iki taraf da sorumluluğu birbirine atarken, önce Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy canlı yayına katıldı.