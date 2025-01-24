Bakan Ersoy'dan İlk Açıklama Geldi: "Ruhsat ve İskan Yetkisi Bakanlıkta Değil"
Bakan Ersoy'dan İlk Açıklama Geldi: "Ruhsat ve İskan Yetkisi Bakanlıkta Değil"
Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Israrla istifaya davet edilen isimlerden Bakan Mehmet Nuri Ersoy bugün ilk kez açıklama yaptı. CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk olan Ersoy, neden bugüne kadar açıklama yapmadığını da anlattı. Yetkilendirme ile ilgili sunum da yapan Bakan Ersoy, yetkinin bakanlıkta olmadığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu olarak ilk kez açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ersoy, “İnsanlar cenazelerini teslim almadan, defin süreçleri tamamlanmadan kanal kanal dolaşmak istemedim." dedi.
Bakan Ersoy, bilgi kirliliği sebebiyle son cenaze defnedilmeden yayına çıkmak zorunda kaldığını söyledi. Ersoy yetkilendirme ile ilgili de sunum yaptı.
Ersoy, "Turizm merkezi olsa da olmasa da bir binanın ruhsatlanma ve iskan yetkisi Kültür Bakanlığı'nda değil." dedi. Kartalkaya'daki sorumlunun da "mücavir alan" olduğu için sorumlunun il özel idare olduğunu söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın