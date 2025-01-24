Bakan Ersoy'dan İlk Açıklama Geldi: "Ruhsat ve İskan Yetkisi Bakanlıkta Değil"

Bolu Kartalkaya'da gerçekleşen yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Israrla istifaya davet edilen isimlerden Bakan Mehmet Nuri Ersoy bugün ilk kez açıklama yaptı. CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk olan Ersoy, neden bugüne kadar açıklama yapmadığını da anlattı. Yetkilendirme ile ilgili sunum da yapan Bakan Ersoy, yetkinin bakanlıkta olmadığını söyledi.