Ayşe Barım Hakkında Gezi Parkı Soruşturmasında Nejat İşler ve Ceyda Düvenci İfade Verdi
Ayşe Barım Hakkında Gezi Parkı Soruşturmasında Nejat İşler ve Ceyda Düvenci İfade Verdi
Gezi Parkı olayları nedeniyle gözaltına alınan Ayşe Barım’ın ardından ünlü oyuncular tek tek Gezi Parkı ifadesi için Adliye’ye çağrıldı. Öğle saatlerinde Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu, Dolunay Soysert ifade verirken yeni isimler daha eklendi. Ceyda Düvenci ve Nejat İşler’in de Gezi soruşturması kapsamında ifade verdiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Menajer Ayşe Barım, 2013'te gerçekleşen Gezi Parkı olaylarını planladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ayşe Barım'ın oyuncuları da Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği ileri sürülürken bu kapsamda Mehmet Günsür, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Rıza Kocaoğlu ve Dolunay Soysert ifade verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gezi soruşturması kapsamında Ceyda Düvenci ve Nejat İşler’in de Adliye’ye gelerek ifade verdiği öğrenildi.
Öte yandan ID İletişim sahibi menajer Ayşe Barım’a, haksız rekabet soruşturması başlatışmıştı. Geçen haftalarda Barım, soruşturma kapsamına ifade vermişti. Yurt dışına çıkış yasağı konulan Ayşe Barım’a bu kez Gezi Parkı olaylarının planlayıcılardan biri olduğu gerekçesiyle suçlama yöneltildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın