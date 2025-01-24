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Ünlü Oyuncular Adliyede! Bergüzar Korel de Gezi Parkı Soruşturması Kapsamında İfade Verdi

Ünlü Oyuncular Adliyede! Bergüzar Korel de Gezi Parkı Soruşturması Kapsamında İfade Verdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2025 - 17:05

Menajer Ayşe Barım, sabah saatlerinde Gezi parkı protestolarının planlayıcısı olduğu iddia edilerek gözaltına alınmıştı. Ayşe Barım’ın sahibi olduğu ID İletişim oyuncularını Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği iddia edilmişti. Bu kapsamda oyuncular Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu Adliye’ye götürülmüştü. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel’in de Adliye’de ifade verdiği öğrenildi.

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Ajansların kartelleşme, dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarının başrolünde bulunan menajer Ayşe Barım soruşturması bambaşka bir hal aldı. Birkaç hafta önce hakkında haksız rekabet nedeniyle soruşturma başlatılan ID İletişim kurucusu Ayşe Barım, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Barım’ın gözaltına alınma nedeni Gezi Parkı eylemleri.

Ajansların kartelleşme, dizi ve film sektöründe tekelleşme iddialarının başrolünde bulunan menajer Ayşe Barım soruşturması bambaşka bir hal aldı. Birkaç hafta önce hakkında haksız rekabet nedeniyle soruşturma başlatılan ID İletişim kurucusu Ayşe Barım, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Barım’ın gözaltına alınma nedeni Gezi Parkı eylemleri.

Barım’ın Gezi Parkı eylemlerinin planyacılarından biri olduğu ileri sürüldü. Bu nedenle ünlü menajer sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Barım’ın Gezi Parkı eylemlerinin planyacılarından biri olduğu ileri sürüldü. Bu nedenle ünlü menajer sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Barım’a  'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçları yöneltildi.

Ayşe Barım’ın ID İletişim’e dahil olan oyuncuları da Gezi Parkı eylemlerine katılması için yönlendirdiği ileri sürüldü. Bu iddia nedeniyle Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu ifade vermek için Adliye’ye geldi.

Ayşe Barım’ın ID İletişim’e dahil olan oyuncuları da Gezi Parkı eylemlerine katılması için yönlendirdiği ileri sürüldü. Bu iddia nedeniyle Dolunay Soysert, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Rıza Kocaoğlu ifade vermek için Adliye’ye geldi.

Bergüzar Korel’in de ifade verdiği öğrenildi. İfade verecek ünlü isimlerin artması bekleniyor.

Bergüzar Korel’in de ifade verdiği öğrenildi. İfade verecek ünlü isimlerin artması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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