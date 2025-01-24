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Tekelleşme İddiasıyla Başladı Gezi Parkı’na Uzandı: Ayşe Barım Olayına Yılmaz Özdil’den Dikkat Çeken Tespit

Tekelleşme İddiasıyla Başladı Gezi Parkı’na Uzandı: Ayşe Barım Olayına Yılmaz Özdil’den Dikkat Çeken Tespit

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2025 - 18:22 Son Güncelleme: 24.01.2025 - 18:47

Tekelleşme iddiasıyla başlayan menajer Ayşe Barım olayı Gezi Parkı eylemlerine uzandı. Haksız rekabet soruşturması kapsamında bir süredir gündemde olan Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarını planlayanlardan biri olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Barım'ın menajerlik şirketinde bulunan isimleri de Gezi Parkı eylemlerine katılmaya yönlendirdiği ileri sürüldü. Tekelleşme iddiasıyla başlayıp Gezi Parkı'na uzanan Ayşe Barım olayına dair gazeteci Yılmaz Özdil'den dikkat çeken tespit geldi.

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Dizi ve film sektöründe tekelleşmede başrol olduğu ileri sürülen menajer Ayşe Barım, geçen haftalarda sektörde haksız rekabet soruşturması kapsamında ifade vermişti.

Dizi ve film sektöründe tekelleşmede başrol olduğu ileri sürülen menajer Ayşe Barım, geçen haftalarda sektörde haksız rekabet soruşturması kapsamında ifade vermişti.

Ancak Ayşe Barım olayı 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olaylarına uzandı. Ayşe Barım 24 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Sahibi olduğu menajerlik ajansına dahil oyuncular da Gezi Parkı için ifade verdi.

Ancak Ayşe Barım olayı 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olaylarına uzandı. Ayşe Barım 24 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Sahibi olduğu menajerlik ajansına dahil oyuncular da Gezi Parkı için ifade verdi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, X hesabından dikkat çeken bir tespitte bulundu. Özdil, paylaşımında "2.5 milyar dolarlık dizi sektörüne çökmek istiyorlar, gezi mezi hikaye" ifadelerine yer verdi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, X hesabından dikkat çeken bir tespitte bulundu. Özdil, paylaşımında "2.5 milyar dolarlık dizi sektörüne çökmek istiyorlar, gezi mezi hikaye" ifadelerine yer verdi.
twitter.com

Özdil'in paylaşımlarına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle oldu:

Özdil'in paylaşımlarına gelen yorumlardan bazıları ise şöyle oldu:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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