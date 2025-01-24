Ayşe Barım Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert İfade Verecek
Ayşe Barım Soruşturmasında Yeni Gelişme: Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert İfade Verecek
Menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Ayşe Barım'ın gözaltına alınmasının ardından oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de ifadeye çağrıldı.
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ID İletişim kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma derinleşiyor.
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ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı olan Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi parkı olaylarına katıldığına dair yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle re'sen soruşturma açıldı.
Barım açılan soruşturma kapsamında bu sabah gözaltına alındı.
Menajer Ayşe Barım'a açılan Gezi Parkı soruşturmasında oyuncular Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağırıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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