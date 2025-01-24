Kartalkaya’daki Yangın Faciası ve Ayşe Barım Olayı Sonrası Fatih Altaylı’dan İlginç Paylaşım
Kartalkaya’daki Yangın Faciası ve Ayşe Barım Olayı Sonrası Fatih Altaylı’dan İlginç Paylaşım
Bolu Kartalkaya kayak merkezinde yaşanan yangın faciasının ardından menajer Ayşe Barım’ın ‘Gazi Parkı’ soruşturmasıyla gözaltına alınması ve sonrasında bazı oyuncularında aynı soruşturma kapsamında ifadeye çağırılmalarının ardından gazeteci Fatih Altaylı’dan ilginç bir paylaşım geldi. Fatih Altaylı X hesabından yaptığı paylaşımda “İçimden bir ses Ayşe Barım ve oyuncuların gözaltına alınması suretiyle dikkatlerin Kartalkaya Grand Kartal Otel’den uzaklaştırılmaya çalışıldığını söylüyor” dedi.
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Ayşe Barım hakkında gezi parkı olaylarına iştirak ettiğine dair yazılı ve görsel başında yer alan iddialar sebebiyle resen soruşturma açıldı. Barım gözaltına alınırken ev ve iş yerinde arama yapıldığı öğrenildi.
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Ayşe Barım, tekelleşme soruşturma kapsamında değil, 'Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçlamasından gözaltına alındı.
Ayşe Barım’ın gözaltına alınmasının ardından gazeteci Fatih Altaylı’dan ilginç bir paylaşım geldi.
Altaylı paylaşımında “İçimden bir ses Ayşe Barım ve oyuncuların gözaltına alınması suretiyle dikkatlerin Kartalkaya Grand Kartal Otel’den uzaklaştırılmaya çalışıldığını söylüyor. Ayşe Halit falan derken 79 ölümüzü unutacağız zannediyorlar herhalde” ifadelerini kullandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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