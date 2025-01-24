Ayşe Barım Olayı, Tekelleşmeden Gezi'ye Bağlandı, Sosyal Medyada Tepkiler Gecikmedi

Bir süredir Ayşe Barım hem magazin hem de ülke gündemini meşgul ediyor. İlk olarak 'tekelleşme' üzerinden çıkan iddialar, özel hayata hatta bazı ünlülerin cinsel yönelimine kadar getirilmişti. Ancak bugün yaşananlar tüm bunları geride bırakacak bir noktaya geldi. Tekelleşme sebebiyle gözaltına alınan ve sorgulanan Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yeniden gözaltına alındı. Olayın 'sulandırıldığını' düşünen birçok sosyal medya kullanıcısı asıl konunun piyasanın el değiştirme çabası olduğunu iddia ediyor.