Ayşe Barım Olayı, Tekelleşmeden Gezi'ye Bağlandı, Sosyal Medyada Tepkiler Gecikmedi
Ayşe Barım Olayı, Tekelleşmeden Gezi'ye Bağlandı, Sosyal Medyada Tepkiler Gecikmedi
Bir süredir Ayşe Barım hem magazin hem de ülke gündemini meşgul ediyor. İlk olarak 'tekelleşme' üzerinden çıkan iddialar, özel hayata hatta bazı ünlülerin cinsel yönelimine kadar getirilmişti. Ancak bugün yaşananlar tüm bunları geride bırakacak bir noktaya geldi. Tekelleşme sebebiyle gözaltına alınan ve sorgulanan Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yeniden gözaltına alındı. Olayın 'sulandırıldığını' düşünen birçok sosyal medya kullanıcısı asıl konunun piyasanın el değiştirme çabası olduğunu iddia ediyor.
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Daha önce "tekelleşme" iddialarıyla gündeme gelen Ayşe Barım bugün de Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tekrar gözaltına alındı.
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Gezi Parkı eylemlerine "adam toplamak" suçlamasına kadar indirgenen suçlamalarda Barım'ın oyuncularını Gezi'ye katılmaya zorladığı iddia ediliyor.
Barım'ın menajerlik şirketinde olan ve Gezi'ye katılan isimler de bugün ifade verdiler. Bu karmaşa ve absürtlüğe sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmadı. İşte o tepkilerden bazıları:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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