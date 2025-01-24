Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ayşe Barım Olayı, Tekelleşmeden Gezi'ye Bağlandı, Sosyal Medyada Tepkiler Gecikmedi

Ayşe Barım Olayı, Tekelleşmeden Gezi'ye Bağlandı, Sosyal Medyada Tepkiler Gecikmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.01.2025 - 19:45

Bir süredir Ayşe Barım hem magazin hem de ülke gündemini meşgul ediyor. İlk olarak 'tekelleşme' üzerinden çıkan iddialar, özel hayata hatta bazı ünlülerin cinsel yönelimine kadar getirilmişti. Ancak bugün yaşananlar tüm bunları geride bırakacak bir noktaya geldi. Tekelleşme sebebiyle gözaltına alınan ve sorgulanan Ayşe Barım, Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yeniden gözaltına alındı. Olayın 'sulandırıldığını' düşünen birçok sosyal medya kullanıcısı asıl konunun piyasanın el değiştirme çabası olduğunu iddia ediyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha önce "tekelleşme" iddialarıyla gündeme gelen Ayşe Barım bugün de Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tekrar gözaltına alındı.

Daha önce "tekelleşme" iddialarıyla gündeme gelen Ayşe Barım bugün de Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tekrar gözaltına alındı.

Gezi Parkı eylemlerine "adam toplamak" suçlamasına kadar indirgenen suçlamalarda Barım'ın oyuncularını Gezi'ye katılmaya zorladığı iddia ediliyor.

Gezi Parkı eylemlerine "adam toplamak" suçlamasına kadar indirgenen suçlamalarda Barım'ın oyuncularını Gezi'ye katılmaya zorladığı iddia ediliyor.

Barım'ın menajerlik şirketinde olan ve Gezi'ye katılan isimler de bugün ifade verdiler. Bu karmaşa ve absürtlüğe sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmadı. İşte o tepkilerden bazıları:

Barım'ın menajerlik şirketinde olan ve Gezi'ye katılan isimler de bugün ifade verdiler. Bu karmaşa ve absürtlüğe sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmadı. İşte o tepkilerden bazıları:

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın