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Osman Gökçek’in Kanalı Beyaz TV'de Kartalkaya Yangını İçin Dikkat Çeken İstifa Çıkışı

Osman Gökçek’in Kanalı Beyaz TV'de Kartalkaya Yangını İçin Dikkat Çeken İstifa Çıkışı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2025 - 19:10

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Türkiye’de ihmaller insanları yaşamdan kopartıyor ancak sorumlular üç maymunu oynuyor. Binlerce insan ihmal ve denetimsizlik nedeniyle göz göre göre ölürken son olarak facia Bolu Kartalkaya’da meydana geldi. Grand Kartal Otel’de 78 kişi çıkan yangın sonucu göz göre göre öldü. 

Yetkililerden istifa haberi gelmezken vatandaşlar sorumluluk alınmamasına da tepki gösteriyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’de dikkat çeken “İstifa” çıkışı geldi.

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Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciası ülkeyi yasa boğdu. İhmaller, denetimsizlik, yetkililerin sorumluluk almaması yine göz göre göre bir facianın gelmesine neden oldu.

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını faciası ülkeyi yasa boğdu. İhmaller, denetimsizlik, yetkililerin sorumluluk almaması yine göz göre göre bir facianın gelmesine neden oldu.

Türkiye’de yaşanan facialardan ders çıkarılmaması yeni can kayıplarına neden olurken yetkililerden herhangi bir istifa haberi gelmemesi büyük tepki çekiyor.

Kartalkaya otel yangınında belediye topu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na; Bakanlık ise topu tekrar belediyeye atarken 78 kişinin ölümünden sorumlu olanların gerekli ve etkili ceza alıp almayacağı bile soru işaretleri oluşturuyor.

Kartalkaya otel yangınında belediye topu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na; Bakanlık ise topu tekrar belediyeye atarken 78 kişinin ölümünden sorumlu olanların gerekli ve etkili ceza alıp almayacağı bile soru işaretleri oluşturuyor.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in kanalı Beyaz TV’de Ne Var Ne Yok programının sunucusu Türker Akıncı’dan dikkat çeken “İstifa” çıkışı geldi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in kanalı Beyaz TV’de Ne Var Ne Yok programının sunucusu Türker Akıncı’dan dikkat çeken “İstifa” çıkışı geldi.

"Şu parti bu parti ayırt etmeden hemen şimdi istifa etmeli."

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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