Osman Gökçek’in Kanalı Beyaz TV'de Kartalkaya Yangını İçin Dikkat Çeken İstifa Çıkışı

Türkiye’de ihmaller insanları yaşamdan kopartıyor ancak sorumlular üç maymunu oynuyor. Binlerce insan ihmal ve denetimsizlik nedeniyle göz göre göre ölürken son olarak facia Bolu Kartalkaya’da meydana geldi. Grand Kartal Otel’de 78 kişi çıkan yangın sonucu göz göre göre öldü.

Yetkililerden istifa haberi gelmezken vatandaşlar sorumluluk alınmamasına da tepki gösteriyor. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in sahibi olduğu Beyaz TV’de dikkat çeken “İstifa” çıkışı geldi.