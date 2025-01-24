Lüksün Arşa Çıktığı ve 78 Kişiye Mezar Olan Grand Kartal Otel'in Yangından Önceki İnanılmaz Fotoğrafları

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangının acısı yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Faciada 36'sı çocuk olmak üzere 78 canımızı yitirdik. Yangından sonra otelin harabeye dönen görüntüleri sosyal medyada karşımıza çıkmaya başladı. Ancak otelin bir de yanmadan önceki o lüks hali var ki, yitirdiğimiz canların çoğu otelin o fotoğraflarına ikna olup konaklama yapmayı seçti. Çünkü bunca şatafatın arkasında ihmalle olduğu kimsenin aklına gelmezdi...