Lüksün Arşa Çıktığı ve 78 Kişiye Mezar Olan Grand Kartal Otel'in Yangından Önceki İnanılmaz Fotoğrafları
Lüksün Arşa Çıktığı ve 78 Kişiye Mezar Olan Grand Kartal Otel'in Yangından Önceki İnanılmaz Fotoğrafları
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangının acısı yüreğimizi yakmaya devam ediyor. Faciada 36'sı çocuk olmak üzere 78 canımızı yitirdik. Yangından sonra otelin harabeye dönen görüntüleri sosyal medyada karşımıza çıkmaya başladı. Ancak otelin bir de yanmadan önceki o lüks hali var ki, yitirdiğimiz canların çoğu otelin o fotoğraflarına ikna olup konaklama yapmayı seçti. Çünkü bunca şatafatın arkasında ihmalle olduğu kimsenin aklına gelmezdi...
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Türkiye birkaç gün önce küle dönen Grand Kartal Otel'deki kayıpları için ağlamaya devam ediyor. Otelde çıkan yangında 36'sı çocuk, 78 canımızı yitirdik.
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Yangının ardından otelin içinden çekilen dron görüntüleri ise sosyal medyada dolaşmaya başladı.
Geceliği 30 bin TL'yi bulan bu odalarda insan ya uykularında ya da camdan atlayarak hayatını kaybetti.
Otelin yanmadan önceki görüntüleri ise insanlara lüks ve güvenli bir tatil vadediyordu. İşte Grand Kartal Otel'in yanmadan önceki görüntüleri. Bu, odalardan bir tanesi.
Burası da otelin bar kısmı olarak hizmet veriyordu.
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Saunanın kar manzaralı olduğu görülüyor.
Ve spa bölümünde bir adet jakuzi de varmış.
Burası da otelin sıcak sulu havuzu
Bu bölüm de kayak sonrası gelinen bir dinlenme alanı, cafe...
Bu odalar "şömineli suit" olarak geçiyormuş.
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Otelin restoran bölümündeki kahvaltı görüntüsü. Yangının bu alandan çıktığı tespit edilmişti.
Burası da gelen konukların ilk karşılandığı resepsiyon bölümü.
Bu kadar şatafat ve lüks için harcanan efor, felaket senaryolarında alınacak tedbirlerin önüne geçmiş görüldüğü gibi. İsyan etmemek mümkün değil!
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