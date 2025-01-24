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Bakan Yılmaz Tunç’tan CHP Lideri Özgür Özel’e Kartalkaya Yangınıyla İlgili “Bilirkişi Raporu” Tepkisi

Bakan Yılmaz Tunç’tan CHP Lideri Özgür Özel’e Kartalkaya Yangınıyla İlgili “Bilirkişi Raporu” Tepkisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.01.2025 - 17:46

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişiyi öldüren yangın soruşturması sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangın faciasının bilirkişi ön raporu olduğunu ileri sürdüğü belgeleri paylaştı. Özel paylaşımında sorumluları ve kusurluları açıkladı. 

Bu paylaşımdan yaklaşık iki saat sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Özel’e tepki paylaşımı gerçekleştirdi. 

Tunç, soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak  Özel’in paylaştığı belgeleri ‘korsan’ olarak nitelendirdi:

“Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.”

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X'ten Kartalkaya yangını faciasının bilirkişi raporu olduğunu ileri sürdüğü belgeleri paylaştı. Özel paylaşımında sorumluları ve kusurlu bulunanları yazdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X'ten Kartalkaya yangını faciasının bilirkişi raporu olduğunu ileri sürdüğü belgeleri paylaştı. Özel paylaşımında sorumluları ve kusurlu bulunanları yazdı.
twitter.com

Özel'in paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı:

'Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri SORUMLU;

Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren KUSURLU bulunmuştur.'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP lideri Özel'e tepki geldi. Tunç, X hesabından bir paylaşım yaparak Özel'in paylaştığı belgeleri 'korsan metin' olarak nitelendirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP lideri Özel'e tepki geldi. Tunç, X hesabından bir paylaşım yaparak Özel'in paylaştığı belgeleri 'korsan metin' olarak nitelendirdi.
twitter.com

Tunç, açıklamasında şöyle dedi:

'Bu görevlendirme kapsamında konunun daha geniş bir şekilde uzmanlık sahibi kişiler tarafından detaylı incelemesinden rahatsız olanların, suçluluk psikolojisiyle sorumluluktan kurtulma çabası içerisine girdiklerini görmekteyiz.

Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.

Bu durum, en başta faciada kaybettiğimiz canlarımızın ailelerine büyük saygısızlıktır ve milletimizi aldatmaktır.

78 canımızı kaybettiğimiz bu facianın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasından kim, neden rahatsız olabilir?'

"Olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?"

"Olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?"

'İstanbul Teknik Üniversitesinden konunun uzmanı akademisyenlerin, bilim insanlarının olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?

Soruşturmanın her aşaması tarafsız ve bağımsız yargı tarafından büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmeye devam edecektir.

Milletçe hepimizi derinden üzen acı olay üzerinden dezenformasyon yapılmaya çalışılması kabul edilemez.

Soruşturma sürecinde herkesin sorumlu davranması gerekmektedir. Devam eden soruşturmayı etkilemeye yönelik açıklamalar yapmaktan sorumluluk makamında bulunanlar başta olmak üzere herkesin kaçınması gerekir.'

"Her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır."

"Her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır."

'Milletimiz müsterih olsun.

Devam eden bilirkişi incelemeleri bitip rapor hazırlandığında her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır.

78 canımızın hesabı, bağımsız ve tarafsız Türk yargısı tarafından sorulacaktır. Bu faciaya neden olanlar yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaktır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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