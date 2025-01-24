Bakan Yılmaz Tunç’tan CHP Lideri Özgür Özel’e Kartalkaya Yangınıyla İlgili “Bilirkişi Raporu” Tepkisi
Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 kişiyi öldüren yangın soruşturması sürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yangın faciasının bilirkişi ön raporu olduğunu ileri sürdüğü belgeleri paylaştı. Özel paylaşımında sorumluları ve kusurluları açıkladı.
Bu paylaşımdan yaklaşık iki saat sonra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Özel’e tepki paylaşımı gerçekleştirdi.
Tunç, soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak Özel’in paylaştığı belgeleri ‘korsan’ olarak nitelendirdi:
“Soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmamış, hiçbir resmi niteliği olmayan korsan bir metni rapor diye paylaşarak kamuoyunu yanıltmaya ve soruşturmayı etkilemeye çalışmak büyük bir sorumsuzluk ve vicdansızlıktır.”
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı X'ten Kartalkaya yangını faciasının bilirkişi raporu olduğunu ileri sürdüğü belgeleri paylaştı. Özel paylaşımında sorumluları ve kusurlu bulunanları yazdı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan CHP lideri Özel'e tepki geldi. Tunç, X hesabından bir paylaşım yaparak Özel'in paylaştığı belgeleri 'korsan metin' olarak nitelendirdi.
"Olayı derinlemesine incelemesinden ve araştırmasından kim, neden rahatsız olabilir?"
"Her şey kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır."
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