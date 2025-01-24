CHP Lideri Özgür Özel’den Kartalkaya Faciası İddiası: “Bilirkişilere Baskı Yapılıyor”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, bilirkişilere yangının çıkış yeri ve detaylarının muğlak ifadelerle belirtilmesi için baskı yapıldığını ileri sürdü.

Yangının çıkış yeri ve sorumlularının belirlenmesine dair süreçte delillerin karartıldığını iddia eden Özel, şunları söyledi: