CHP Lideri Özgür Özel’den Kartalkaya Faciası İddiası: “Bilirkişilere Baskı Yapılıyor”

Kaynak: https://halktv.com.tr/siyaset/ozgur-o...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya’da Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, bilirkişilere yangının çıkış yeri ve detaylarının muğlak ifadelerle belirtilmesi için baskı yapıldığını ileri sürdü.
Yangının çıkış yeri ve sorumlularının belirlenmesine dair süreçte delillerin karartıldığını iddia eden Özel, şunları söyledi:
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“Bolu’daki bilirkişilere ‘muğlak ifade yazın, 4. kat diye belirtmeyin, 4. kattan yangın çıkmış yazıyor, kat diye belirtmeyin, lokanta yazın’ diye mobbing ve baskı yapıyorlar. Eğer bu bilirkişi heyeti direnir ve yazmazsa, başka bir bilirkişi heyeti isteyelim diyorlar.”
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“Bu işlerin sonunda bu rezillikler ortaya çıkacak. Bolu faciasına kim sebebiyet verdiyse, kim kusurluysa cezasını çekecek”
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