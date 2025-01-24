İçiniz Nasıl Elverdi? Kartalkaya'ya Yanan Otelin Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirmeye Gittiler!

Bolu'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan korkunç bir yangın faciası yaşandı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'in 4. katındaki mutfağında çıkan yangın ancak 10 saatte söndürülebildi. Yaşanan acı olayın ardından ülkemizde bir günlük milli yas ilan edildi.

Ancak İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan bir ailenin yollarını değiştirip 30 kilometre fazla yol giderek yanan otelin önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği görüntüler bir kez daha tüylerimizi diken diken etti.

İşte, detaylar...