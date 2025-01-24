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İçiniz Nasıl Elverdi? Kartalkaya'ya Yanan Otelin Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirmeye Gittiler!

İçiniz Nasıl Elverdi? Kartalkaya'ya Yanan Otelin Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirmeye Gittiler!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 14:10

Bolu'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan korkunç bir yangın faciası yaşandı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'in 4. katındaki mutfağında çıkan yangın ancak 10 saatte söndürülebildi. Yaşanan acı olayın ardından ülkemizde bir günlük milli yas ilan edildi. 

Ancak İstanbul'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıkan bir ailenin yollarını değiştirip 30 kilometre fazla yol giderek yanan otelin önünde hatıra fotoğrafı çektirdiği görüntüler bir kez daha tüylerimizi diken diken etti. 

İşte, detaylar...

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Bolu'da 21 Ocak günü meydana gelen korkunç facia hepimizin yüreğini yaktı. 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan olayın ardından ülkemizde milli yas ilan edildi.

Bolu'da 21 Ocak günü meydana gelen korkunç facia hepimizin yüreğini yaktı. 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan olayın ardından ülkemizde milli yas ilan edildi.

Henüz hepimizin acısı taze, sızısı dinmemişti ki yasta olan onlarca aileye rağmen yanan otelin önünde hatıra fotoğrafı çekilenler, vicdanları sızlattı.

İstanbul'dan Ankara'ya giderken yollarını değiştirdiler, 30 kilometre fazladan yol giderek otelin önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Daha sonra İHA muhabirlerine açıklamada da bulundular.

İstanbul'dan Ankara'ya giderken yollarını değiştirdiler, 30 kilometre fazladan yol giderek otelin önünde hatıra fotoğrafı çektirdiler. Daha sonra İHA muhabirlerine açıklamada da bulundular.

Tüm Türkiye'nin anbean takip ettiği olayı yerinde görmek isteyen Atasoy ailesinin babası, 'Merak ettim abi ben olay yerini. İstanbul'da çocukların yanında oturuyordum. Oradan döndüm yolumu çevirdim buraya geleyim dedim. Aslında gece gece bir şey göremedik, ölenlere Allah rahmet eylesin.' dedi.

"Buraya ulaşmak için geçilen yollar da oldukça virajlı”

"Buraya ulaşmak için geçilen yollar da oldukça virajlı”

Eş Atasoy ise yolları çok kötü, virajlı şikayeti dikkat çekiciydi. Atasoy, “Bina gerçekten çok yüksek. Buraya ulaşmak için geçilen yollar da oldukça virajlı” dedi.

İşte, kameralara yansıyan o görüntüler 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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