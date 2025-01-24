72 Kişinin Öldüğü Grenfell Yangını İngiltere'yi Değiştirdi! Peki Grenfell Tower Soruşturmasında Neler Oldu?
Londra'daki 24 katılı, 500 kişilik Grenfell Tower'da 2017 yılında korkunç bir yangın faciası yaşandı. Yüzlerce kişi kurtarılsa da 72 kişinin hayatını kaybettiği yangında kamuoyu soruşturması canlı olarak yapıldı. 1600 tanığın dinlendiği soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, hükümetin, düzenleyicilerin ve endüstrinin yıllar süren başarısızlıkları sonucu binanın 'ölüm tuzağına' dönüştürdüğü belirtildi.
Soruşturma başkanı, 'ölümlerin önlenebilir olduğunu' ifade etti ve soruşturma bittiğinde hem sorumlular belirlendi hem mevzuat değişti. Böyle bir facianın yeniden yaşanmaması için gereken her şey yapıldı. Peki, Grenfell Tower'da neler oldu? Grenfell Tower'dan sonra İngiltere'de neler değişti?
2017 yılının Haziran ayında Batı Londra, North Kensington'daki Grenfell Tower binasında onlarca kişinin hayatına mal olan korkunç bir yangın çıktı.
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Peki, Grenfell Yangını Nereden Çıktı? Nasıl Hızla Yayıldı?
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Eylül 2017'de açılan soruşturmada Grenfell Tower yangının enine boyuna incelendiği, geniş kapsamlı bir kamuyu soruşturması açıldı.
Hatalar ve "ölüm tuzağına" dönen binada yangının hızla yayılmasına neden olan kararlar bu kadarla da sınırlı değildi.
Soruşturmaya, itfaiyeden belediyeye, polisten bina denetçileri ve yönetime herkes dahil edildi!
Grenfell Tower Yangının Ardından İngiltere'de Neler Değişti?
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Televizyon ekranlarında canlı yayınlanan kamuoyu soruşturmacı neticesinde atılan en önemli adımlardan biri de böyle korkunç bir facianın bir daha yaşanmaması için mevzuatların güncellenmesi oldu!
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