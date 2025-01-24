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Yaşam
72 Kişinin Öldüğü Grenfell Yangını İngiltere'yi Değiştirdi! Peki Grenfell Tower Soruşturmasında Neler Oldu?

72 Kişinin Öldüğü Grenfell Yangını İngiltere'yi Değiştirdi! Peki Grenfell Tower Soruşturmasında Neler Oldu?

İngiltere yangın
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 09:11

Londra'daki 24 katılı, 500 kişilik Grenfell Tower'da 2017 yılında korkunç bir yangın faciası yaşandı. Yüzlerce kişi kurtarılsa da 72 kişinin hayatını kaybettiği yangında kamuoyu soruşturması canlı olarak yapıldı. 1600 tanığın dinlendiği soruşturma kapsamında hazırlanan raporda, hükümetin, düzenleyicilerin ve endüstrinin yıllar süren başarısızlıkları sonucu binanın 'ölüm tuzağına' dönüştürdüğü belirtildi. 

Soruşturma başkanı, 'ölümlerin önlenebilir olduğunu' ifade etti ve soruşturma bittiğinde hem sorumlular belirlendi hem mevzuat değişti. Böyle bir facianın yeniden yaşanmaması için gereken her şey yapıldı. Peki, Grenfell Tower'da neler oldu? Grenfell Tower'dan sonra İngiltere'de neler değişti? 

Kaynak

Kaynak: https://www.bbc.com/news/uk-40301289
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2017 yılının Haziran ayında Batı Londra, North Kensington'daki Grenfell Tower binasında onlarca kişinin hayatına mal olan korkunç bir yangın çıktı.

2017 yılının Haziran ayında Batı Londra, North Kensington'daki Grenfell Tower binasında onlarca kişinin hayatına mal olan korkunç bir yangın çıktı.

14 Haziran 2017'de saat 00.54'te 24 katlı Grenfell Tower apartman bloğunda çıkan yangın 60 saat sürdü. Grenfell yangını, 1988 Piper Alpha petrol platformu felaketinden beri Birleşik Krallık'ta meydana gelen en ölümcül yapısal yangına ve II. Dünya Savaşı'ndan beri İngiliz topraklarındaki en ölümcül yangına dönüştüğü kayıtlara geçti

Yangında 70 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede öldü, 70'ten fazla kişi yaralandı ve 223 kişi kurtuldu. 

500'den fazla kişinin yaşadığı binada hayatını kaybedenlerin kimliklerini tespit etmek de uzdu. Çünkü binanın yapısı nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerine ulaşmak ve kimlik tespiti yapmak bir hayli zaman aldı.

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Yangında yakınlarını kaybeden mağdurlar, 'Sistematik sahtekârlığın, kurumsal ilgisizliğin ve ihmalin bedelini ödedik,' diyorlardı.

Peki, Grenfell Yangını Nereden Çıktı? Nasıl Hızla Yayıldı?

Peki, Grenfell Yangını Nereden Çıktı? Nasıl Hızla Yayıldı?

Grenfell'in dördüncü katındaki bir apartmandan çıktığı tespit edilen yangının dış duvarlarındaki yanıcı kaplama panelleriyle beslenen bir fitil gibi hızla yayılmasına neden olduğu tespit edildi. 

Raporda, '21. yüzyıl Londra'sında, yangına karşı yapısal olarak dayanıklı olan betonarme bir binanın bir ölüm tuzağına dönüştürülmesi nasıl mümkün oldu?' sorsunun ortaya çıktığı belirtiliyordu.

Sorunun yanıtını bulmak üzere, 1970'lerde inşa edilen binanın alüminyum ve polietilen kaplama ile kaplandığı 2016 yılında tamamlanan yenilemeye odaklanıldı. Kaplama, 'polietilen tabakası etrafına sıkıştırılmış 2 alüminyum levha ile kaplı bir köpük yalıtım tabakasından' oluşuyordu. Ancak burada altı çizilen polietilenin, 'ısıya maruz kaldığında eriyen ve damlayan yanıcı bir plastik polimer' olduğuydu.

Rapor kaplamayı yapan şirketi sert bir şekilde eleştirdi: "Sistematik sahtekarlık"

Rapor kaplamayı yapan şirketi sert bir şekilde eleştirdi: "Sistematik sahtekarlık"

Güvenlik testlerinin manipüle edildiği, malzemenin güvenli olduğu iddia edilerek sonuçlar yanlış sunulmuştu. Mimarlar, mühendisler ve müteahhitler dahil herkes güvenliğin başkasının sorumluluğunda olduğunu düşündü. Yalıtım üreticileri yas tuttu ve baş sağlığı dilerdiler ancak ölümlerden sorumlu olduklarını reddettiler. Fakat soruşturmada, yanıcı kaplamanın ucuz olması ve 'yenilemede yer alan kuruluşların ve kişilerin yetersizliği' belirtildi. 

Eylül 2017'de açılan soruşturmada Grenfell Tower yangının enine boyuna incelendiği, geniş kapsamlı bir kamuyu soruşturması açıldı.

Eylül 2017'de açılan soruşturmada Grenfell Tower yangının enine boyuna incelendiği, geniş kapsamlı bir kamuyu soruşturması açıldı.

300'den fazla kamu duruşmasında 1.600 tanık ifadesi incelendi. 2019'da yayınlanan ilk raporda itfaiye teşkilatı da bina sakinlerine yerlerinde kalmaları ve kurtarılmayı beklemelerini söyledikleri için eleştirildi.

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Hatalar ve "ölüm tuzağına" dönen binada yangının hızla yayılmasına neden olan kararlar bu kadarla da sınırlı değildi.

Hatalar ve "ölüm tuzağına" dönen binada yangının hızla yayılmasına neden olan kararlar bu kadarla da sınırlı değildi.

Yangın uzmanı Dr. Barbara Lane, raporda kulenin pencere tadilatında kullanılan yanıcı malzemelere işaret etti. Bu malzeme de alüminyum kompozit malzemedeki polimer köpük yalıtım levhası gibi yangının hızla yayılmasını destekledi. 

Soruşturmaya kanıt sunan Dr. Lane ise yine 2016'da kurulan açık gaz borularının da yangına katkıda bulunduğunu, daire kapılarının yangına dayanıklı standartlarda olmadığını söyledi.

Soruşturmaya, itfaiyeden belediyeye, polisten bina denetçileri ve yönetime herkes dahil edildi!

Soruşturmaya, itfaiyeden belediyeye, polisten bina denetçileri ve yönetime herkes dahil edildi!

Bina yönetimi, itfaiye, belediye, denetçi kurumlar, yangından sadece bir yıl önce yapılan yenileme çalışmalarında yer alan mühendisler, çalışmaya bütçe oluşturan ve takip eden herkes bu acı olaydan sorumlu bulundu! Suçluları bulmak ve ceza vermenin ötesinde bir adım atıldı: İngiltere bu korkunç faciadan ders aldı. Böylece bazı şeyler değişti.

Grenfell Tower Yangının Ardından İngiltere'de Neler Değişti?

Grenfell Tower Yangının Ardından İngiltere'de Neler Değişti?

Soruşturma kapsamında Grenfell'in hızla yanmasına katkıda bulunan dış cephe kaplamasının İngiltere'de birçok binada kullanıldığı tespit edildi. Uygulama pek çok binada aynı şekilde yanlış kullanılmış olabileceği gibi denetlemesi de mevzuata uygun değildi. Bu yüzden aynı yanlışın yapıldığı ülke genelindeki tüm binalarda dış cephe kaplamaları yenilenmeye başlandı.

İngiltere hatanın tekrarlanmasına geçit vermedi: Yenilemeye hemen başlamayan evlerin kiraları da değerleri de ciddi oranda düştü!

İngiltere hatanın tekrarlanmasına geçit vermedi: Yenilemeye hemen başlamayan evlerin kiraları da değerleri de ciddi oranda düştü!

Düşük fiyatların avantaja çevrilmesi ve hatanın tekrarlanması da kabul edilir cinsten değildi elbette. Bu nedenle yangın riski önlenmeyen evler için banka kredisi verilmesi engellendi.

Hükümet ev sahiplerini maddi yükten kurtarmak için 5 milyar pound yardım taahhüt etti!

Hükümet ev sahiplerini maddi yükten kurtarmak için 5 milyar pound yardım taahhüt etti!

Krizi göze alan İngiltere Hükümeti'nin bu adımı ile 'dış cephe krizi' yaşandı. 72 kişinin hayatını kaybettiği yangının televizyon ekranlarında canlı yayınlanan soruşturması sayesinde sorumlular bulundu ve bedel ödetildi.

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Televizyon ekranlarında canlı yayınlanan kamuoyu soruşturmacı neticesinde atılan en önemli adımlardan biri de böyle korkunç bir facianın bir daha yaşanmaması için mevzuatların güncellenmesi oldu!

Televizyon ekranlarında canlı yayınlanan kamuoyu soruşturmacı neticesinde atılan en önemli adımlardan biri de böyle korkunç bir facianın bir daha yaşanmaması için mevzuatların güncellenmesi oldu!

Bildiğiniz gibi Türkiye'de 21 Ocak 2025 tarihinde benzer bir facia ile sarsıldı. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de yaşanan faciada 78 vatandaşımızı kaybettik.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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