72 Kişinin Öldüğü Grenfell Yangını İngiltere'yi Değiştirdi! Peki Grenfell Tower Soruşturmasında Neler Oldu?

Grenfell'in dördüncü katındaki bir apartmandan çıktığı tespit edilen yangının dış duvarlarındaki yanıcı kaplama panelleriyle beslenen bir fitil gibi hızla yayılmasına neden olduğu tespit edildi.

Raporda, '21. yüzyıl Londra'sında, yangına karşı yapısal olarak dayanıklı olan betonarme bir binanın bir ölüm tuzağına dönüştürülmesi nasıl mümkün oldu?' sorsunun ortaya çıktığı belirtiliyordu.

Sorunun yanıtını bulmak üzere, 1970'lerde inşa edilen binanın alüminyum ve polietilen kaplama ile kaplandığı 2016 yılında tamamlanan yenilemeye odaklanıldı. Kaplama, 'polietilen tabakası etrafına sıkıştırılmış 2 alüminyum levha ile kaplı bir köpük yalıtım tabakasından' oluşuyordu. Ancak burada altı çizilen polietilenin, 'ısıya maruz kaldığında eriyen ve damlayan yanıcı bir plastik polimer' olduğuydu.